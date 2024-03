SAFE: energia e formazione nell’era dell’Intelligenza Artificiale

Elisa Borghese, Institutional & Regulatory Affairs - Axpo, ha condiviso il ruolo cruciale della formazione nel plasmare un futuro energetico sostenibile e all'avanguardia: “Il nostro lavoro si distingue per la capacità di disegnare soluzioni energetiche innovative per un futuro sempre più sostenibile. Per costruire questo futuro è fondamentale dare centralità alla formazione e all’inclusione delle evoluzioni tecnologiche e digitali nel nostro lavoro. Possibilità e potenzialità dell’AI sono già state introdotte in alcune divisioni aziendali e sono in fase di ulteriore sviluppo, richiedendo competenze pronte ad affrontare quanto il mercato richiede e quanto prevediamo necessiterà nei prossimi anni”. ?

Michela Buzzichelli, Head of Data Science & AI - Enel, ha sottolineato l'importanza dell'intelligenza artificiale nella transizione del settore energetico, evidenziando il ruolo fondamentale dell'IA nel ridurre i costi di manutenzione degli asset e nell'ottimizzare l'esperienza dei clienti, consentendo un'analisi dettagliata delle loro esigenze. Cristian Fabbri, Presidente Esecutivo - Hera, ha illustrato le diverse aree in cui l’IA è stata e sarà ulteriormente applicata in futuro: “Nel Gruppo Hera già da tempo utilizziamo l’IA nei nostri processi e questo ci sta consentendo di migliorare l’efficienza, la qualità e la personalizzazione dei nostri servizi, migliorando anche la qualità del lavoro stesso, consentendoci di accelerare il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici. Abbiamo implementato l'intelligenza artificiale tradizionale (machine learning) in numerosi processi relativi a reti, impianti e commerciali. Stiamo testando l'intelligenza artificiale generativa nei processi di gestione dei clienti con buoni risultati dei prototipi e li useremo comunque come supporto dei nostri professionisti, che avranno così un ulteriore strumento a disposizione nella loro attività di relazione con il cliente”.

Marco Giustacchini, Partner - PwC, ha sottolineato l'importanza di potenziare i percorsi formativi per affrontare le sfide dell'Intelligenza Artificiale Generativa: "Le competenze sono da sempre rilevanti, oggi ancora di più, alla luce delle opportunità e dei rischi derivanti dall’innovazione tecnologica. Il rafforzamento dei processi di formazione dei giovani talenti, grazie alla collaborazione tra aziende e accademia, è chiave per sviluppare strumenti utili ad affrontare al meglio le nuove sfide, come quella relativa all'introduzione e sviluppo costante dell'Intelligenza Artificiale Generativa.”

Giuseppe Perrone, Partner - EY, ha commentato: “Alla luce della diffusione capillare dell’Intelligenza Artificiale nelle aziende, diventa necessario adottare un approccio che consenta di governare strategia, modelli operativi e tecnologie e, allo stesso tempo, prevedere linee guida che possano ottemperare all’utilizzo dell’AI secondo i principi di eticità, trasparenza, tracciabilità. In questo contesto, acquisire nuove competenze nella capacità di utilizzo di questi strumenti diventa fondamentale, portando a un cambiamento nel modo di apprendere e ricercare informazioni e definendo nuove modalità di creazione del valore.”