Premio Aldo Biscardi a Bagnaia e Paltrinieri

Questa sera 25 marzo 2024 dalle 20.30 alle 23 in diretta tv sul Circuito Nazionale Netweek ci sarà la cerimonia di premiazione del Premio Aldo Biscardi, intitolato al grande giornalista scomparso nel 2017. In anteprima i nomi dei Premiati per ogni categoria. Le motivazioni specifiche e le loro storie verranno raccontate durante la diretta con testimonianze e contributi in una grande serata di intrattenimento tv.

Personaggio dell’anno - Pecco Bagnaia per aver trasmesso con il suo esempio forza, coraggio, amore per la vita e per lo sport con grande determinazione e senso di umanità.

Miglior Atleta - Gregorio Paltrinieri per aver valorizzato lo sport con cuore e determinazione riuscendo a raggiungere risultati straordinari mettendosi in gioco e superando i propri limiti.

Personaggio New Media - Gli Autogol che attraverso le nuove tecnologie hanno creato un vero e proprio brand.

Premio alla Carriera - Rosanna Marani Per aver, nella sua lunga carriera, rappresentato un giornalismo popolare e innovativo, originale coniugando passione, storia, intuito e spontaneità.

Narrativa e Saggistica - Federico Palmaroli in arte “Osho” per il racconto incisivo e coinvolgente di usi e costumi del nostro Paese.

Comunicazione Tv Radio Podcast - A chi si è distinto per originalità e competenza

Tv: Guido Meda – Per la sua innata capacità di farci vivere i grandi eventi sportivi.

Tv: Stefania Renda - Giornalista volto femminile di Sport Sud

Radio: Dario Ricci - Per aver raccontato anni di sport attraverso la Radio

Podcast: Malcom Pagani - Autore di: “Dicono di te”

All'evento, presentato da Antonella Biscardi, Carlo Paris e Marco Civoli parteciperanno oltre al Presidente del CONI Giovanni Malagò e la Vicepresidente Vicario Silvia Salis, Max Giusti, presidente anche della giuria, l'attore Luigi Pisani, Marco Amelia, Campione del Mondo 2006, la pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico a rotelle Rebecca Tarlazzi, Gioia Masia rappresentante del calcio femminile, Attilio Parisi - Rettore Università di Roma Foro Italico, Iacopo Volpi direttore di Raisport, Guido D’Ubaldo Presidente OdG del Lazio, il Senatore Maurizio Gasparri, i rappresentanti della Giuria Federico Buffa, Novella Calligaris, Darwin Pastorin, Simonetta Pattuglia, Andrea Paventi, con Maurizio Biscardi e Vittoria Castagnotto la squadra degli opinionisti del Processo di Biscardi e la giovane band Cosmonauti Borghesi in un mix che riflette la filosofia del premio, tra tradizione e innovazione. Il Cuore energetico di Massimiliano Ferragina, opera unica per ogni premiato, verrà consegnata da un personaggio noto nel mondo del giornalismo, dello sport, della comunicazione e dello spettacolo unendo fra loro, nello spirito del premio, coloro che trasmettono doti di fairplay, comunicazione, corretto impatto sociale, culturale e originalità. Con il patrocinio del CONI. In Partnership con Master in Marketing e Management dello Sport e Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell’Università di Tor Vergata