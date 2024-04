Fabi, ecco l'esclusiva collezione Primavera/Estate 2024

FABI presenta la sua esclusiva collezione Primavera/Estate 2024, ispirata al sofisticato mondo del guardaroba borghese da sempre ambasciatore di un’eleganza borghese cui l’Art Director Daniele Bergonzi aggiunge accostamenti audaci e creativi. La collezione incarna un’irresistibile eleganza autentica, tra moda e tradizione. Dai modelli più easy a quelli decisamente raffinati, la proposta sfuma i confini tra giorno e notte, tra momenti di relax e occasioni formali. Il DNA di FABI, incentrato sulla passione per l’innovazione e la qualità, continua a esprimersi in ogni creazione. Dalla scelta e dall’utilizzo dei materiali, come nella nuova sneakers “Lew” con fondo XL Extralight®?, la tomaia con tagli al vivo della linea “CLIMA” by LIMONTA è di origine bio-source, animal free e certificazione Vegan. I morbidi e avvolgenti vitelli a fiore si declinano in eleganti tonalità di cioccolato e blu, esaltando il fascino di ogni calzatura. Il denim, iconico e intramontabile, trova spazio in modelli dalla personalità straordinaria come la lussuosa running New Olympic della linea “Cortina”. Gli accessori e i loghi in ottone personalizzati del mocassino linea “Argentario” rendono ogni creazione un vero capolavoro di artigianalità e stile. In questa nuova collezione, FABI incarna il lusso senza ostentazione, offrendo una selezione di calzature glamour e raffinate, capaci di esaltare il carisma di chi le indossa. La Primavera/Estate 2024 di FABI è un inno all’eleganza senza tempo, un incantevole viaggio tra tradizione e innovazione, dedicato agli animi più esigenti e raffinati.