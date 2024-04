Digital Cup 2024, appuntamento giovedì 11 a Coverciano

Tra i partecipanti anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, che interverrà con un videomessaggio, il campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006 Andrea Barzagli, gli ex calciatori Igor Protti, Mark Iuliano e Paolo Cannavaro, la calciatrice Marta Sturaro e il calciatore Leonardo Blanchard. Saranno inoltre presenti Saverio Bari, capitano della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo (Subbuteo), vincitore ai Campionati Europei di Calcio da Tavolo 2023 tenutisi lo scorso settembre a Gibilterra, e Marco Lamberti, ct della Nazionale campione d’Europa. Presenti Chiara Bianchini, Gaia Simonetti e Andrea Pennacchioli, oltre all’attore Gian Marco Tavani. L’iniziativa ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per la Fondazione De Marchi ETS, a sostegno del progetto “Un Ospedale Mica Male” per l’umanizzazione del reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo, all’interno del nuovo Policlinico di Milano, e di fare divulgazione e sensibilizzazione sui temi del digitale.

Ad aprire la giornata, alle 10 ci sarà un convegno incentrato su vari argomenti che si intrecciano tra sport, salute e digitale, con i pareri di diversi professionisti dei rispettivi settori e non solo.

Seguirà uno scambio celebrativo tra il Presidente della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, PA Social Francesco Di Costanzo e Saverio Bari, Capitano della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo (Subbuteo), vincitore ai Campionati Europei di Calcio da Tavolo 2023 tenutisi lo scorso settembre a Gibilterra, insieme a Marco Lamberti, CT della Nazionale campione d’Europa. Subito dopo ci sarà anche lo scambio di maglie tra Fernando Mainenti e Leonardo Imparato, che consegneranno la divisa ufficiale per il settore giovanile femminile dell’US Salernitana 1919, e Francesco Di Costanzo, per la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale. Dalle ore 13 alle 14, il podcast Calcio in rete trasmetterà dal Centro Tecnico Federale di Coverciano.



Alle 15 l'inizio della gara, ma ci sarà spazio già dalle 14 per un ampio pre-partita e in seguito, prima del via, per i saluti ai dirigenti e alle ragazze e i ragazzi delle Società Sportive Fiorentine Rondinella Marzocco, Affrico, Albereta, Firenze Sud. Seguirà il lancio delle maglie celebrative realizzate da Goldisegnati e l’intervento per presentare il progetto di beneficenza “Un Ospedale Mica Male”. Previsto un minuto di raccoglimento in memoria del compianto Bruno Arena, l’amatissimo comico del duo dei Fichi D’India scomparso nel 2022. Dopo il successo nell’edizione 2023 con la Nazionale Italiana Cantanti, la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale punta a ripetersi e ad alzare nuovamente la coppa al cielo. Nata da un’iniziativa di Associazione PA Social e Fondazione Italia Digitale, la squadra è formata da esperti in comunicazione e informazione digitale, atleti e personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e della comunicazione attenti e interessati alla diffusione di una matura cultura digitale. Per la Nazionale Italiana Comici, la rosa dei convocati per il match conta su alcuni importanti nomi della comicità italiana, come Alberto Zenga, Alex De Santis, Angelo Pintus, Claudio Batta, Didi Mazzilli, Enzo Polidoro, Fabrizio Fontana (in arte Capitan Ventosa), Francesco Rizzuto, Gianluca Arena, Gianluca Fubelli (in arte Scintilla), Gianluca Impastato, Giorgio Verduci, Giovanni D’Angella, Marco Spoto, Nando Timoteo, Omar Pirovano, Santo Palumbo, Stefano Chiodaroli e Stefano Vogogna.



Lo scopo benefico - Come nella passata edizione, la Digital Cup del 2024 sarà a fianco di un importante progetto di beneficenza. Con la Fondazione De Marchi ETS sostiene la raccolta fondi per “Un Ospedale Mica Male”, un progetto nato per umanizzare il Reparto Pediatrico all’interno del nuovo Policlinico di Milano e renderlo il più bello e accogliente del Mondo.









