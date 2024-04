“Cultura, lavoro, diritti”, a Roma il Festival dell'Economia di Genere

Si terrà a Roma il primo Festival Internazionale dell’Economia di Genere "Cultura, lavoro, diritti". Dialogo sulla parità”, 16-17-18 aprile 2024, a Villa Altieri (Viale Manzoni, 47) dalle 9.30 alle 19, organizzato dall’associazione Oltre, con il patrocinio di Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Stato Maggiore della Difesa, Polizia di Stato, Rai per la Sostenibilità ESG, Università Ca’ Foscari Venezia. FIDEGOltre aderisce alla campagna Rai “No Women No Panel. Senza donne non se ne parla” in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.