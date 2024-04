A Firenze: «Pubblico e privato insieme per gli impianti»

Oltre trecento società presenti e una mattinata che si è sviluppata lungo binari di estrema concretezza. Il presidente della Commissione Sport del Comune di Firenze, Fabio Giorgetti, ha riempito l’auditorio di Sant’Apollonia, gremito di dirigenti sportivi provenienti da tutta la provincia. Per loro poche parole e molte domande, che hanno potuto porre ai loro interlocutori diretti. Il Comune di Firenze, su tutti. Al centro del dibattito la questione del project financing per gli impianti sportivi.

«L’unico strumento - ha detto Giorgetti - per realizzare un impianto mettendo insieme pubblico e privato. Il comune deve scommettere su questa tipologia di percorso. Servono convenzioni bancarie ed assicurative per standardizzare il prodotto. Se il Comune dà una mano, ci sono a Firenze società in grado di sostenere i progetti. L’appuntamento di Sant’Apollonia, in questo senso, vuoleI creare consapevolezza dello strumento project financing e dare ulteriori strumenti per sviluppare il rapporto tra pubblico e privato».

Un tema che ha visto alternarsi sul palco, oltre al sindaco Dario Nardella, all’assessore Sara Funaro e al consigliere regionale con delega allo sport Andrea Vannucci, figure tecniche in grado di rispondere alle molte domande arrivate dalla platea. Giacomo Parenti, direttore generale del Comune di Firenze, ha fatto il quadro normativo e delle possibilità di azione, legate a ciò che le Amministrazioni possono o non possono fare. «Attraverso questi strumenti - ha detto ancora Giorgetti - sul territorio fiorentino, con strumenti adeguati e l’aiuto del Comune, potrebbe crescere non poco il numero delle società strutturate per sostenere in proprio la realizzazione o la ristrutturazione degli impianti sportivi».