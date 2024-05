Alessandro Tarricone e l’innovazione nel settore del fitness e del benessere

"We Want More: il Primo Passo verso un Fitness Personalizzato e un Successo Duraturo". Nel mondo del fitness e del benessere, la parola d'ordine è "We Want More". Questo non è solo uno slogan, ma un invito a professionisti e clienti ad aspirare a di più da sé stessi e dalla propria esperienza di benessere. Attraverso We Want More , stiamo offrendo un percorso unico ed inimitabile per i nostri clienti.

"Insieme verso il Benessere e il Successo". Il nostro obiettivo è creare un ambiente dove professionisti e clienti possano unirsi per raggiungere il benessere e il successo. Con lo slogan "Insieme verso il Benessere e il Successo", vogliamo trasmettere l'importanza della collaborazione e del sostegno reciproco in questo viaggio verso una vita più sana e soddisfacente.

"L'App Personalizzata di We Want More: il Tuo Punto di Accesso al Benessere". Grazie a We Want More, avrai la possibilità di avere la tua app personalizzata che servirà ai tuoi clienti per prenotarsi direttamente tramite l'app la prima visita in studio con i loro professionisti. Questo non è solo un modo conveniente per i clienti per fissare le loro sedute, ma anche un'opportunità per te, professionista, di offrire un servizio di prenotazione efficiente e moderno.

"La Wellness Tower: il Cuore del Benessere Integrato". La Wellness Tower rappresenta il concetto all-in-one del benessere integrato. Con questa straordinaria macchina, puoi effettuare una valutazione completa della tua salute e del tuo fitness. Grazie a una serie di test avanzati, puoi misurare la composizione corporea, le circonferenze corporee, la postura, l'equilibrio, la reattività, la mobilità articolare, il test visivo, la saturazione dell'ossigeno, la frequenza cardiaca, la capacità polmonare e la pressione arteriosa. È un'esperienza completa che ti fornisce tutte le informazioni necessarie per ottimizzare il tuo benessere.

"Il Fitness Mirror: la Palestra del Futuro". Il Fitness Mirror è una palestra di ultima generazione, racchiusa in uno specchio intelligente. Con la sua app dedicata, che offre più di 150 esercizi divisi per gruppo muscolare, hai accesso a una vasta gamma di opzioni di allenamento. Inoltre, tutti gli accessori da palestra sono integrati nello specchio e comunicano direttamente con l'app. Questo significa che puoi sfruttare appieno il potenziale di ogni sessione di allenamento, con un controllo completo e intuitivo. In definitiva, We Want More non è solo un concetto, ma una filosofia che ci guida nel nostro impegno per il benessere e il successo. Siamo entusiasti di offrirti questo straordinario percorso e non vediamo l'ora di lavorare insieme per raggiungere i tuoi obiettivi.