A Comicon Napoli il lancio delle figurine ufficiali Topps Uefa Euro 2024™

Giunto alla XXIV edizione, anche quest’anno COMICON Napoli è stato un appuntamento da non perdere per chi ama immergersi nella cultura pop. In un clima di grande entusiasmo, a poche settimane dal fischio d’inizio della 17 ª edizione degli europei di calcio, Topps® debutta alla Mostra d’Oltremare con la collezione ufficiale di figurine dedicate a UEFA EURO 2024™ .

Un esordio da record, con migliaia di appassionati che hanno preso d’assalto lo stand Topps® e partecipato in massa al panel con il noto creator MikeShowSha, che ha raccontato a migliaia di appassionati fan la sua passione per il pallone: un’oretta di pura passione, e non solo per il calcio, ma anche per un hobby intramontabile e intergenerazionale: il collezionismo. Tra gag e pronostici sugli attesissimi europei previsti in Germania dal 14 giugno, è stato coinvolto anche il pubblico che ha “sbustato” per la prima volta la nuova collezione ufficiale di figurine dedicate proprio a UEFA EURO 2024™, disponibili a partire dal 24 aprile in edicola, nei supermercati e su topps.com. A COMICON Napoli si è anche svolto il “Pallone d’oro di YouTube”, un insolito e divertente torneo di calcetto 1vs1 che nell’ultima edizione ha raggiunto più di 8 milioni di visualizzazioni.

A contendersi l’ambito trofeo ben 24 creator tra i più seguiti in assoluto, da Riccardo Dose a Off Samuel ed Enzuccio, che si sono sfidati - dal vivo e senza esclusione di colpi - all’interno dell’imponente Topps Stadium circondato da centinaia e centinaia di follower in visibilio!