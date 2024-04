Fiacco e Colella vincono a Roma nella quinta prova del Gp Ciclisti ieri oggi e domani

Il Gp Ciclisti Ieri Oggi e Domani è tornato nel Lazio dopo le due tappe abruzzesi e Sabato scorso a Roma ha festeggiato la quinta tappa del circuito inserita nell'ambito della 3 giorni dedicata al GP Liberazione. Un evento di prestigio internazionale quello della Terenzi Sport Eventi che vedeva inserite nel ricco programma le due gare, Esordienti ed Allievi, valevoli per la challenge. Record di iscritti per l’appuntamento ospitato nella suggestiva cornice di con oltre 350 presenze fra tutte due le categorie. Erano rappresentate 14 regioni con l’aggiunta di una squadra tedesca al via con 4 atleti. Nella prova degli Allievi sui 15 giri del circuito di Caracalla sono partiti in 175 e l’ha spuntata Filippo Colella, della formazione lombarda US Biassono, che ha battuto in volata il pontino Mattia Chinellato con il quale aveva condiviso diversi giri in fuga. Alle loro spalle Luciano Gaggioli, figlio dell’ex prof Roberto, che ha preceduto il grosso del gruppo regolato allo sprint dal veneto Riccardo Benozzato sul marchigiano Alessandro Battistoni. A seguire hanno gareggiato gli Esordienti percorrendo 6 giri di un circuito leggermente ridotto rispetto a quello degli Allievi. Dopo oltre metà gara in fuga, si sono presentati in 3 sul rettilineo finale a giocarsi la vittoria. Andrea Fiacco ha confermato la sua leadership nel GP ciclisti Ieri Oggi e Domani superando nettamente il pugliese Luigi Montanaro e il toscano Laerte Scappini. Per il quattordicenne ciociaro si tratta dell’ennesima vittoria stagionale che lo colloca ai vertici nazionali della sua categoria. Fra le donne successi dell’Allieva Alessandra Vuolo e della Esordiente Livia Rossi, entrambe della Vangi Sama Ricambi Il Pirata. A premiare i ragazzi sul palco il presidente del Comitato Regionale Lazio FCI Maurizio Brilli con il suo vice Tony Vernile, il presidente della STR Lazio Valerio Agnoli, il tecnico regionale Aldo Delle Cese e per il gruppo dei Ciclisti Ieri Oggi e Domani Marcello De Luca, Msssimo Ticconi e Lorenzo Grossi.