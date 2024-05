Roma cura Roma, anche lo sport fa la sua parte

Sono in programma tantissime azioni di cura, dagli interventi delle scuole, a performance sportive, all’impegno per la cura del verde nelle strade, nei giardini e nei parchi. Tra le iniziative promosse quelle, ad esempio, di alcune scuole: la Gelasio Caetani nel Municipio XV effettuerà la riqualificazione dell’area ricreazione, l’Istituto Comprensivo Octavia nel Municipio XIV dove, con la partecipazione del comitato dei genitori, verrà effettuata la tinteggiatura delle aule della biblioteca e dei muri esterni della scuola dell’infanzia, l’Istituto Corradini in Municipio VII dove sarà curato il giardino interno e l’Associazione dei genitori della scuola elementare Giardinieri che effettuerà un intervento di pulizia del parco San Sebastiano.

Tra gli altri interventi quello della A.S. Roma che, con i ragazzi e le ragazze delle sue scuole calcio, curerà l’area verde di Villa Lais in supporto all’associazione che gestisce le due colonie feline presenti e l’evento ludico-didattico di plogging della S.S. Lazio all’interno del Circo Massimo. Le ACLI effettueranno un intervento di decoro nell’area verde di Piazza Giovanni da Verrazzano, il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani curerà il verde del Viale della Piramide Cestia e, a Piazza San Cosimato, Retake effettuerà interventi di cura dell’area e di ripristino degli arredi urbani, mentre il FAI svolgerà una visita guidata all’interno del portico della chiesa.

“Sono 328, cinque in più della scorsa edizione, gli eventi proposti da parte di associazioni e comitati a ‘Roma Cura Roma’, un numero che lascia immaginare, anche quest’anno, una partecipazione straordinaria a quello che, come Amministrazione, abbiamo voluto rendere un appuntamento annuale per la città con l’obiettivo di promuovere e sostenere azioni dal basso mirate alla cura collettiva degli spazi condivisi come beni comuni.” dichiara l’Assessora Alfonsi.