Verso il GP di Imola, sfida al simulatore tra baby piloti e tifosi

Puma ha organizzato un evento speciale con i piloti della Ferrari Driver Academy Oliver Bearman, Dino Beganovic, Maya Weug e Aurelia Nobels a Castel Guelfo The Style Outlets. L'evento si è svolto durante questa settimana che porta al GP di Imola, in vista del Gran Premio di Formula 1 dell'Emilia-Romagna in programma domenica 19.