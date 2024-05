Moto d'acqua, seconda tappa del campionato a Chioggia

Venerdì 17 maggio prenderà il via la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024 – Grand Prix Aquabike Città di Chioggia che si concluderà domenica 19 maggio 2024. Oltre 120 piloti provenienti da tutta Italia, dai più giovani alle donne e agli uomini, sfrecceranno per due giorni interi nel mare di Sottomarina.

Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante l’arenile del Park Diga (Via San Marco - Sottomarina Lido). L’appuntamento è organizzato dall’A.S.D. Kanarin Experience, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica Coni.

Sono attesi per l’occasione i migliori riders d’Italia, campioni di Freestyle, di circuito Ski, Runabout ed Endurance, che si confronteranno in sfide spettacolari, tenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Contemporaneamente al Campionato Italiano moto d’Acqua sulla sabbia di Sottomarina, si sfideranno nell’ HURRICANE BEACH STORM, in gare di Obstacle Course Race (OCR). Si tratta del più grande evento in spiaggia del Veneto, di questa disciplina. Sospensioni, equilibri e resistenza saranno gli ingredienti principali per una competizione che vedrà sfidarsi oltre 100 atleti, nel Campionato Regionale Kids, K1 Strong e nella Coppa Italia Sprint.