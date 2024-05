Nel 2024, nel mese di giugno, l’Italia si colorerà di giallo: per la prima volta nella storia il Tour de France partirà dal nostro paese. La storica corsa su due ruote prenderà il via da Firenze per poi passare attraverso l’Emilia Romagna fino ad arrivare in Piemonte , con tre corse dedicate ai grandi campioni del ciclismo del passato come Bartali, Coppi, Nencini e Pantani.

Good Bike! Gente di Bici è un evento itinerante ad ingresso gratuito che si collocherà all’interno di questa grande festa, un vero proprio tour tra le città delle partenze e degli arrivi della Grande Boucle, per celebrare il Tour de France e la sua prima volta in Italia e per promuovere la cultura del mondo della bicicletta.

L’evento è partito da Bologna il 10-11-12 Maggio, in una tappa che ha riscosso un successo straordinario: il pubblico è stato quello delle grandi occasioni e ha partecipato con entusiasmo a tutte le attività proposte. La bicicletta è stata la protagonista assoluta, con aree dedicate dove grandi e piccini hanno assistito a talk sull’educazione stradale, scoperto nuovi sport legati alle due ruote e goduto delle esibizioni dei professionisti del settore.

Ecco le prossime tappe:

17-18-19 Maggio – Firenze, Piazzale Vittorio Veneto

31 Maggio-1-2 Giugno – Rimini, Rotonda Battisti

Ven 7-Dom 9 Giugno 2024 – Piacenza – Viale Pubblico Passeggio

Ven 14-Dom 16 Giugno 2024 – Cesenatico (FC) – Piazza Andrea Costa

In tutte le città saranno previste tante attività per le giornate di Good Bike!, tra le quali il battesimo della bici per i più piccoli e gli show acrobatici di BMX, bike trial e bike polo.

L’area della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) sarà il fulcro dell’evento, con conferenze, presentazioni di libri, storie di campioni, interventi di autori e di ciclisti di ieri e oggi.

La musica non può che essere presente in un evento di questa portata: il rock ‘n’ roll - country music dei Lovesick animerà le date di tutto il tour.

A completare il panorama saranno presenti delle food court con una selezione di truck a cura di Streeat Food Truck Festival, il primo festival itinerante di street food di qualità che da dieci anni percorre l’Italia in lungo e il largo con le sue proposte alimentari più golose.

San Gabriel è la birra ufficiale di tutte le tappe dell’evento Good Bike.