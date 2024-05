In nome di Lilyana e della pallavolo

La presidente di Assist Luisa Garribba Rizzitelli scende in campo con decisione. Ancora una volta. "Lilyana Pizzo non è stata una allenatrice e una donna qualsiasi. E' stata la "Signora Pizzo" per tutto il mondo pallavolistico e per lo Sport Siciliano per tantissimo tempo. Assist chiede a tutte e tutti voi, singolarmente e con le vostre Associazioni, di sostenere la richiesta al Sindaco Trantino di intitolarle il Palasport di #Catania. La richiesta dei figli, Tiziana, Donatella e Piero, inviata ad ottobre, non ha avuto alcuna risposta, solo tantissimo incoraggiamento dai/dalle Catanesi e dallo Sport tutto.Per questo abbiamo deciso di attivarci. Chiediamo noi di Assist anche con questa Petizione con Change.org che questa richiesta sia accolta. Il Palasport di Catania non ha una titolazione e ha 30 anni. Tutti gli altri impianti catanesi sono intitolati ad uomini. Sostenete la Petizione, sostenete questa richiesta”.



https://www.change.org/p/intitolare-il-palasport-di-catania-a-lilyana-pizzo