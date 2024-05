Da oggi Fiesta Roma Latin Festival

Riparte ufficialmente oggi la stagione del Fiesta Roma Latin Festival, nella splendida cornice del Parco Rosati all’Eur in Via delle Tre Fontane 24, che dal 1995 travolge Roma con i suoi ritmi latini e la sua travolgente vitalità. In questi 29 anni il Festival ha contribuito a promuovere la cultura delle diversità attraverso la contaminazione dei diversi linguaggi musicali ed espressivi favorendo l’incontro tra le diverse culture ed etnie. Anche questa estate la ricca programmazione coinvolgerà le più importanti star del panorama musicale latino-americano e non solo. Infatti una delle novità che caratterizza la 29esima edizione, è l’apertura alle nuove tendenze musicali italiane più in voga del momento che spaziano dal rap alla trap.

Non a caso il primo concerto oggi è stato affidato all’energico BORO BORO - Federico Orecchia – in arte Boro Boro. Classe 1996 di Torino, è un’icona della scena trap del momento, un rapper irriverente, che si è presentato sul palco di X-Factor 12 con la sua Rapper Gamberetti… fin dal titolo del brano, la sua esibizione ha suscitato una certa ilarità. Il pubblico underground lo apprezza principalmente per le sue doti da freestyler, il suo nome d’arte sarebbe nato proprio in occasione di una delle sue tante improvvisazioni. Una serata dedicata agli appassionati del sound Trap, Rap, Urban, Reggaeton.

Venerdì prossimo invece sarà la volta di LIRICO EN LA CASA (doppia data venerdì 5 luglio) con la sua musica latina, pop e dembow, è pronto a far ballare e cantare il suo pubblico. E’ salito alla ribalta sulla scena musicale con il singolo Subete, l’artista ha pubblicato il suo primo album Mr. Brum nel 20017 ed ha collaborato con i più importanti artisti della scena musicale latina.

Venerdì 7 giugno toccherà al gruppo storico cubano LOS VAN VAN, mentre sabato 8 giugno arriva il cantante cubano LENIER che canterà le sue hit di successo. Invece il 14 giugno dopo 6 anni torna EL CHACAL uno dei massimi esponenti del reggaeton cubano. Il 22 giugno è la volta del GRUPO EXTRA la famosa band di musica latina. Torna sabato 29 giugno il cubano CHACAL a seguire il cantautore e producer di Gente De Zona PUTUTI.

Mercoledì 3 luglio invece saliranno sul palco COCO E ENZO DONG, mentre sabato 6 luglio si esibiranno GENTE DE ZONA il gruppo cubano esploso a livello mondiale con successi come Yo quiero, Bailando e le collaborazioni con artisti come Jennifer Lopez, Laura Pausini e molti altri. Mercoledì 10 luglio FESTIVAL SLF uno dei collettivi più importanti a livello nazionale, la SLF, acronimo di "Siamo la fam". Il gruppo campano, è riuscito a costruire una propria estetica, rafforzando l'uso del dialetto napoletano nel rap italiano, un'ascesa che ha coinvolto negli anni rapper del calibro di Luché, Ntò, Clementino, ma anche Rocco Hunt. Venerdì 12 luglio per la prima volta l’artista domenicano della musica urbana ROCHY RD, sabato 13 luglio il cubano YOMIL, sabato 20 luglio YAISEL. Il 27 luglio è la volta di CHIMBALA uno dei massimi esponenti di dembow più acclamati del momento. Nel mese di agosto, venerdì 2 agosto sul palco la band cubana timba HAVANA DE PRIMERA.

Un'altra grande novità di questo anno per gli amanti della salsa e della bachata, è il ritorno della salsa con ben due discoteche dove si potrà ballare tutti i giovedì, in collaborazione con Barrio Latino e Arcadia.

Fiesta non è solo musica live, saranno infatti tanti gli appuntamenti con dj che selezioneranno le più belle canzoni e sonorità latine e caraibiche, sapientemente accompagnate da spettacoli colorati e scenografici messi in scena da un corpo di ballo multietnico presente per tutta l'estate. L’identità culturale passa anche attraverso la musica e la danza, che danno un contributo importantissimo alla mission del FIESTA ROMA LATIN FESTIVAL, che ha come scopo principale l’integrazione tra i popoli, passando dalla conoscenza e la condivisione di usi e costumi.

FIESTA ROMA LATIN FESTIVAL edizione 2024 torna come sempre con una veste rinnovata grazie alla passione e all’instancabile lavoro di ricerca del suo Direttore Artistico Mansur Naziri, così attento alle nuove tendenze senza però dimenticare l’importanza della tradizione. Un festival unico che permette di capire e conoscere meglio le particolarità di altre culture, grazie alla presenza di artisti provenienti da diverse parti del mondo che attraverso la loro musica lanciano un messaggio universale di solidarietà.