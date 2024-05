Torneo BTS23 delle Professioni, prima edizione a Roma

Sta per arrivare a Roma la prima edizione del Torneo BTS23 delle Professioni: un evento di calcio a 8 finalizzato alla raccolta fondi in favore di AIC Onlus, che vedrà coinvolte associazioni sportive, liberi professionisti, dipendenti di società private e impiegati della Pubblica Amministrazione. BTS 23, associazione di servizi per lo sport fondata da Diana Bellucci e Valerio Troiani, lancia una campagna di donation crowdfunding, il cui ricavato sarà destinato ad AIC Onlus per realizzare insieme un progetto di calcio giovanile a carattere sociale.

AIC Onlus, da anni, è impegnata nella realizzazione di progetti di responsabilità sociale nel calcio, finalizzati alla diffusione di una cultura sana e positiva del calcio come strumento di integrazione, educazione e socializzazione.

Il 28 maggio 2024, alle ore 11 presso il Palazzo Senatorio in Piazza Campidoglio nella sala “LaudatoSi” si svolgerà l’esclusiva conferenza stampa del torneo. Nella stessa occasione verrano svolti i sorteggi e sviluppato il tabellone delle gare.

Durante la giornata del 1 giugno 2024, data di svolgimento del torneo presso il Centro Sportivo Flaminia, sito in Via dei Due ponti 115 Roma, al termine delle gare, seguirà la cerimonia di premiazione con i ringraziamenti e i saluti finali dell’organizzazione e degli sponsor.

L'Associazione BTS23 opera nel mondo dello sport e del turismo sportivo, offrendo servizi innovativi, nati dall’esperienza e dalla professionalità dei due fondatori: Diana Bellucci e Valerio Troiani. BTS23 propone esperienze sociali, culturali e sportive dove passione e divertimento si incontrano sul campo di gioco: tornei calcistici per professionisti, workshop di formazione e viaggi incentrati sul turismo sportivo, oltre a progetti innovativi volti a promuovere lo sport come strumento di benessere, inclusione sociale ed educazione al fair play. Oltre alle attività di front office, quali eventi sportivi, tornei, servizi turistico-sportivi, laboratori e workshop, l'associazione fornisce servizi di back office, che includono supporto per attività di terzo livello, come l'intermediazione per mansioni legate all'amministrazione e alla burocrazia.