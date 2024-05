GraValtenesi, tutto pronto per l'evento gravel non competitivo del prossimo 30 giugno

GraValtenesi è un evento gravel in autosufficienza, un viaggio di piacere attraverso il fantastico territorio della Valtenesi, tra il lago di Garda e la città di Brescia. E’ un rendez-vous per chi è in cerca di un’esperienza ciclistica piacevole o anche impegnativa, mai estrema per scelta; un momento di condivisione di ciclosofferenza e godimento, un mix di goliardia, enogastronomia e sport. Mai come in questo momento storico abbiamo bisogno di sentirci uniti e condividere le nostre passioni. GraValtenesi è un’esperienza di sudore, salame, stupore, olio e vino che ti invita a scoprire la storia ed i paesaggi di questa terra bellissima tutta da esplorare. Pedalando dove gli Scaligeri, i Visconti e la Repubblica di Venezia hanno lasciato un segno tangibile della loro presenza, sentirai ed assaggerai la bellezza di questa terra.



Fonte: www.gravaltenesi.it