Europei, arriva il Kit Ufficiale del tifoso della Nazionale azzurra

La Federcalcio presenta il Kit Ufficiale del Tifoso della Nazionale , un esclusivo set che include tutto il necessario per sostenere gli Azzurri con orgoglio. Il kit, confezionato in un elegante blister, contiene: - Una bandiera tricolore - Una spilla ufficiale - Un portachiavi - Un porta pass - Tre braccialetti - Un trucco tricolore per il viso

Ogni articolo è realizzato nei colori e con il logo della nostra Nazionale, pensato per tutti i tifosi che seguiranno le partite con entusiasmo, sia in Italia che nel resto del mondo. Perfetto per essere utilizzato in famiglia, in ufficio, al bar con gli amici, allo stadio o davanti ai numerosi maxi-schermi che verranno allestiti in tutto il paese. Ideale anche per le aziende, che potranno regalarlo a dipendenti, clienti e fornitori, rafforzando lo spirito di squadra.

Il Kit Ufficiale del Tifoso è disponibile in Italia e ovunque ci sia una folta comunità italiana. Scopri la lista completa dei punti vendita sul sito ufficiale www.kititalia.com. Non aspettare, unisciti alla marea azzurra e tifa Italia con tutto il cuore!