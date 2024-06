ANAOAI parla dei valori dei simboli della Repubblica e dello sport

“La bandiera e il Tricolore sono simboli nazionali e rappresentano l'identità, l'unità e i valori di una nazione. Nel contesto sportivo, questi simboli assumono un significato particolare. Gli atleti che competono sotto il Tricolore rappresentano il loro paese e i valori che esso incarna. Questi simboli diventano emblemi di orgoglio e unità nazionale durante eventi internazionali come le Olimpiadi. Pertanto, mentre la bandiera e il Tricolore non sono simboli dello sport in senso stretto, essi sono strettamente associati allo sport in quanto rappresentano la nazione e il senso di appartenenza e orgoglio che lo sport può suscitare. In questo senso, possono essere considerati simboli importanti nel contesto sportivo”.

Lo ha detto il prefetto Francesco Tagliente parlando con gli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia della Sezione di Roma dell’ANAOAI, convocata dallo stesso prefetto nella sua veste di Presidente della Sezione. Alla riunione hanno partecipato anche il vicepresidente Fabrizio Falcombello Musumeci Greco, il segretario Marino Missirini, il tesoriere Pierpaolo Giuliani e la presidente nazionale dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri, Novella Calligaris.

Nel corso della riunione, sono stati inoltre affrontati il tema del valore educativo dell'attività sportiva, sottolineando il ruolo fondamentale che lo sport può svolgere per ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce, contrastare la povertà educativa e affrontare fenomeni di delinquenza giovanile come le gang giovanili. Si è discusso anche dello sport come strumento per garantire i diritti umani e promuovere uno sviluppo sostenibile. Lo sport è stato riconosciuto per il suo potere di cambiare il mondo, rappresentando un diritto fondamentale e un potente mezzo per rafforzare i legami sociali, la solidarietà, il rispetto e promuovere la pace e lo sviluppo sostenibile.

La riunione si è conclusa con la consegna delle tessere sociali da parte della presidente Calligaris e del prefetto Tagliente agli Azzurri e Olimpici intervenuti e il forte impegno da parte di tutti nel promuovere i valori educativi e costituzionali dello sport, con l’obiettivo di concorrere a costruire una società più giusta e inclusiva.