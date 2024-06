Gruppo Fiusis, investimenti sicuri e innovativi nel mondo delle rinnovabili

L’azienda di Dario Campanella è leader nel settore delle fonti di energia rinnovabili e con i due progetti BESS punta alla crescita dell’ambiente siciliano. Nata nel 2016, la Fiusis s.r.l. a socio unico è un’azienda di Grotte, in provincia di Agrigento, che in meno di un decennio è arrivata ad essere tra le più virtuose realtà nazionali nell’ambito della produzione energetica da fonti rinnovabili e dell’efficientamento energetico. Un mondo, quest’ultimo, in cui l’attuale amministratore unico Dario Campanella lavorava sin dal 2005 come operaio specializzato nell’installazione e nella manutenzione di impianti fotovoltaici presso aziende locali. La scelta di mettersi in proprio è maturata nel tempo, dopo diverse esperienze nella gestione dei cantieri e nello sviluppo commerciale. Fin dalla nascita, dunque, Fiusis si occupava di progetti nell’ambito dell’efficienza energetica nel segmento b2c, e poi anche nei segmenti b2bsme e b2b, ritagliandosi nel tempo uno spazio importante sul mercato internazionale.

Pionieri delle BESS, Pipeline >2GW in sviluppo di Proprietà

La svolta, però, è arrivata nel 2021, con la partnership con una delle migliori società di ingegneria al mondo, per quella che ancora oggi è una delle più significative pipeline BESS (Battery Energy Storage System) in Italia. In particolare, per quanto riguarda il BESS, Fiusis si occupa di grandi impianti con tecnologie di nuova generazione che puntano alla stabilizzazione della rete nazionale, supportando il paese nella transizione energetica. Un lavoro che ha portato a creare consolidati rapporti con sviluppatori, costruttori e società di consulenza internazionali. E il cui fiore all’occhiello è oggi rappresentato da tre progetti, due in Sicilia e uno al Nord, aventi una capacità totale maggiore dell’attuale impianto BESS più grande al mondo, che si trova in California e può fornire energia a 300mila case. Per Campanella, si tratta di una tecnologia destinata a stabilizzarsi nei prossimi cinque anni sul mercato, col vantaggio primario di poter ridurre i consumi. Va ricordato, in fondo, che da qui al 2030 bisogna istallare 85 GW di impianti rinnovabili di produzione come fotovoltaico/eolico e 80 GWh di potenza di accumulo di grande taglia che trattenga questa energia per sua natura intermittente e la rilasci nella rete al momento del bisogno, aiutando a bilanciare l’infrastruttura elettrica nazionale. A dicembre 2022, ad esempio, risultavano istallati in Italia sistemi d’accumulo pari ad un totale di poco più di 2GWh di capacità, e Fiusis, nei suoi importanti progetti, potrebbe aumentare di ben 6.312 GWh questa soglia raggiunta. Un altro prestigioso traguardo raggiunto, poi, è la realizzazione di un impianto fotovoltaico Rooftop da ben 7 MW (ancora in fase di allaccio) in Lombardia, uno dei 30 più grandi impianti a tetto al mondo.

Servizi personalizzati

Le numerose partnership con aziende locali e la solida struttura permettono a Fiusis, di gestire con facilità la manutenzione degli impianti e di garantire una qualità assoluta nei risultati finali. Questa certezza rende gli investimenti molto redditizi in Fiusis, che intanto offre ai propri clienti anche servizi personalizzati: l’EPC (Engineering Procurement Construction), l’Operation & Maintenance degli impianti BESS, le operazioni di Merger and Acquisition (M&A), poggiando su una stabilità che punta alla crescita della realtà agrigentina, attraendo partner e investitori sul territorio, ma soprattutto portando lavoro.