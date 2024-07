“Regione Europea dello Sport 2026”: presentato il logo di candidatura della Puglia

Regione Puglia, i complimenti di Lupattelli

La Regione Puglia riceverà la Commissione di Valutazione ACES Europe dal 10 al 13 settembre, con l’esito della visita che si avrà a fine mese per avere l’eventuale ufficialità dell’ambizioso titolo nato nel 2021 con il primo riconoscimento assegnato alla Regione Piemonte l’anno successivo. Nel 2023 il titolo di Regione Europea dello Sport è stato assegnato alla Valle d’Aosta, nel 2024 alla Regione del Veneto e nel 2025 alla Regione Liguria. “Complimenti alla Regione Puglia per il lavoro che sta portando avanti – le parole del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli – sono sicuro che l’amministrazione regionale farà di tutto per far vedere alla Commissione la bontà e la qualità della proposta sportiva che interessa tutti i livelli, dallo sport di base ai finanziamenti per l’impiantistica sportiva”.