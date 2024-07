Arcaplanet entra a far parte di uno dei più grandi gruppi di pet care retail in Europa

Cinven, una delle principali società di private equity a livello internazionale ed attuale azionista di maggioranza di Arcaplanet ha annunciato, oggi, di aver trovato un accordo con il gruppo Fressnapf (attuale azionista di minoranza) per la vendita del proprio pacchetto azionario. Contemporaneamente Cinven completerà un investimento strategico in Fressnapf, uno dei più gradi gruppi di pet care retail in Europa, acquisendo una quota di minoranza nel gruppo fondato e presieduto da Torsten Toeller, attivo in 14 paesi Europei con sede centrale in Germania.

La storia di Arcaplanet inizia con l’apertura del primo negozio nel 2002. Grazie ad una crescita rapida e costante, l’azienda è diventata uno dei principali distributori retail di prodotti per pet care in Italia e in Europa per fatturato.

Nel marzo 2022, l’acquisizione da parte di Cinven (azionista di maggioranza) e di Fressnapf dà inizio al nuovo corso dell’azienda che, sotto la leadership di Nicolò Galante e di un management team in larga parte rinnovato, ha portato ad una vera e propria trasformazione omnicanale del gruppo. In poco più di due anni sono stati raggiunti obiettivi di crescita molto ambiziosi, tra i quali:

• Crescita del network di pet store da circa 390 a circa 560

• Crescita del numero di dipendenti da circa 2,000 a circa 3,000

• Crescita del numero di clienti membri del programma Arcacard da 1,4 milioni ad oltre 2,4 milioni

• Una nuova piattaforma e-commerce e una nuova app mobile omnicanale che insieme contribuiscono a circa il 10% del fatturato del gruppo, vantando margini di profitto ineguagliati in Europa

• Accelerazione significativa delle iniziative sociali ed ambientali che hanno portato il marchio Arcaplanet a diventare leader di settore nelle tematiche di sostenibilità

Inoltre, nell’autunno 2023, Arcaplanet ha inaugurato l’avvio delle operazioni di un sito produttivo altamente innovativo a San Vito al Tagliamento (PN) per la produzione di prodotti a marchio esclusivo, garantendo pieno controllo sulla filiera produttiva Made in Italy. Inoltre, l’azienda ha ampliato la sua offerta di prodotti e servizi anche attraverso l’acquisizione delle cliniche veterinarie Happy Friends e MyPetClinic.

Maxim Crewe (Partner e Head dei team Consumer e Financial Services di Cinven) e Matteo Corà (Partner e Head di Cinven in Italia) hanno commentato: “La fusione di Arcaplanet e MaxiZoo Italia, voluta da Cinven, ha creato una grande storia di successo italiana. Siamo molto orgogliosi degli obiettivi raggiunti da Arcaplanet in così poco tempo sotto la guida di Nicolò Galante e del suo team. Il loro impegno costante, la passione e la dedizione nei confronti del cliente e dell’esperienza in negozio, insieme al rapido sviluppo delle competenze digitali, hanno portato a risultati straordinari per l’azienda. Grande è stata anche l’attenzione alle realtà locali e al territorio, sia in ottica economica che sociale. Siamo entusiasti di poter proseguire la nostra collaborazione con Nicolò e i team di Arcaplanet e Fressnapf nelle prossime fasi di questo importante progetto.”

Torsten Toeller, Presidente e Fondatore di Fressnapf, ha commentato: "Negli ultimi due anni e mezzo, Arcaplanet si è affermata come uno dei leader nel sud-Europa nel settore del pet care retail omnicanale. Nicolò e il suo team hanno svolto un lavoro eccellente e siamo fermamente convinti del fatto che Arcaplanet continuerà a rappresentare una grande storia di successo italiana.

Attendiamo con entusiasmo l'opportunità di collaborare ancora più strettamente e di condividere le nostre conoscenze, ora che Arcaplanet sarà parte del gruppo Fressnapf. Il nostro investimento di maggioranza in Arcaplanet sottolinea ulteriormente la nostra volontà di operare nel mercato italiano e il nostro obiettivo di assicurare un’offerta di prodotti e servizi di qualità per tutti i pet lovers e i loro pets. Abbiamo già dimostrato come la nostra solida partnership con Cinven possa contribuire a una forte accelerazione della crescita. Sono convinto che continueremo a trarre vantaggio da questa collaborazione e che ciò ci permetterà di esplorare ulteriori opportunità di crescita per Fressnapf e le sue controllate.”

Nicolò Galante, Amministratore Delegato di Arcaplanet ha aggiunto: “Sono felice che Arcaplanet entri a far parte del gruppo Fressnapf, con cui condividiamo i valori di dedizione assoluta ai pet, ai pet parents e all’ambiente. Ho avuto modo di apprezzare le qualità di Fressnapf come azionista di minoranza in diverse occasioni e percepisco la loro decisione di acquisire la nostra azienda, dopo soli due anni e mezzo di percorso insieme a Cinven, come una testimonianza dell’eccezionale lavoro svolto dal nostro team, a cui va il mio ringraziamento più profondo. Abbiamo davanti a noi un enorme potenziale di crescita e di miglioramento, e sono convinto che, con il supporto del gruppo Fressnapf, avremo ancora più opportunità di proseguire il nostro percorso di successo. Sono entusiasta del fatto che Cinven rimanga come azionista del nuovo gruppo data l’esperienza molto positiva degli ultimi anni e il grande valore strategico che ha portato per Arcaplanet.”