Fine settimana in musica sul palco del Fiesta a Roma

L'artista dominicano della musica urban Rochy Rd salirà per la prima volta sul palco del Fiesta, il Roma Latin Festival, venerdì 12 luglio. Rapper e cantante con sede nella Repubblica Domenicana. Nel 2018 ha iniziato la sua carriera con la canzone “A volte non ho soldi”, che è diventata un successo immediato. Il suo vero nome è Aderly Ramirez Oviedo ed è conosciuto come Rocky Repdom. Di recente è stato incluso da Rolling Stfamoso per i suoi successi come El Malo Soy Yo, Decomputao, Alta Gama e altri. None nelle 10 canzoni da mettere sul tuo radar. La sua canzone “Ella non es Tuya”ha raggiunto più di 6 milioni di ascolti su Spotify e ha 133 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube e il remix con MyKe Towers e Nicki Nicole ha un totale di oltre 300 milioni di sream su Spotify. Lo stile musicale di Rocky Rd è rap ma a volte esegue anche il genere urbano. Di può definire il nuovo rappresentante del rap creolo.

ROCHY RD - Venerdì 12: apertura porte 21, concerto 22.30, prezzo biglietto: 30 euro + 5 euro prevendita

Roberto Hidalgo Puentes in arte YOMIL cantante di musica urbana nasce nel 1981 a Cuba. Nel 2015 Yomil ha fondato insieme a Daniel Munoz detto El Dany il suo gruppo, ma purtroppo il compagno di palco è scomparso prematuramente a soli 31 anni nel luglio 2020. Nominati al premio Billboard per la musica latina sono stati tra i pionieri del “trapton” uno stile nuovo ed evoluto, derivato dal reggaeton. Questo nuovo sound è un mix tra hip hop, rap, trap elettronico, dancehall ed elementi di son music. Hanno cominciato ad esibirsi insieme come DpuntoD ed hanno raggiunto un moderato successo nei club e sui social per poi dividersi nel 2011. Quando si sono riuniti ufficialmente nel 2015 si sono imposti un approccio più aggressivo, integrando il loro sound metropolitano con trap, suoni digitali, reggaeton americano e rap appunto conosciuto come genere trapton. Il loro album di debutto, Doping, è uscito nel 2015 , mentre Sobredosis ha scalato le classifiche della Top Latin Album Chart. Nel 2017 pubblicano Mug e poi Ambidiestros. Nel gennaio 2018 esce il loro album : Dopados de la Mente.

Yomil Hidalgo ha pubblicato recentemente un altro brano molto atteso dai suoi fan, poiché si sente di nuovo la voce del defunto reggaetonero El Dany. "El Plan", titolo della canzone, è il secondo singolo dell'album “Sensei”, una produzione che Yomil dedica al suo collega: “Abbiamo voluto rendere omaggio alla pianta del reggaeton e della musica urbana, a Porto Rico, e quale miglior campionamento di 'Dile' del grande Don Omar. Grazie per il tuo prezioso contributo Dany, riposa in pace fratellino, da qui continuiamo a mantenere alto il tuo lascito", ha scritto Yomil sul suo Instagram annunciando questo lancio. "Questo è per farti ballare come ai tempi di Don Omar", ha affermato il cantante condividendo un'anteprima del videoclip che accompagna questa canzone. Il giorno dopo la pubblicazione il video su YouTube ha raggiunto 32 mila visualizzazioni e decine di commenti dei fan che esprimevano la loro gioia nel riascoltare la voce di El Dany.

Yomil ha debuttato con il primo singolo dell'album Sensei lo scorso aprile, "Personal" è un altro brano che ha registrato con El Dany prima della sua morte.

YOMIL - sabato 13: apertura porte 21, concerto 22.30, prezzo biglietto: 25 euro + 5 euro prevendita