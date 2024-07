Barracuda torna per l’Autunno-Inverno 24-25 con i LEITMOTIVS che caratterizzano da tempo le nostre collezioni: artigianalità, colore e novità. Se da un lato troviamo i nostri modelli iconici come la GUGA declinata in una veste vintage con nappe che ben si sposano con il gusto e la mano artigianale del marchio, la REACT nei nuovi colori su morbido camoscio e la NIKHO diventata ormai uno dei prodotti più riconoscibili e presentata in nuove colorazioni, dall’altro lato la famiglia Barracuda si allarga con la nuovissima CRANE realizzata in nappa ricamata con effetto rigonfio su fondo para e tappeto in gomma logato.