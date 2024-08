L'altra Sardegna, sott'acqua: un vero paradiso del diving

Sardegna, zona settentrionale

All’estremo nord, tra Santa Teresa Gallura e l’arcipelago francese di Lavezzi, ci si può immergere a Tete de Cheval, che deve il nome ad una sorprendente roccia che ricorda il cavallo degli scacchi e che appare come una sorta di acquario in mare aperto. Tra le tante possibili esperienze sul lato nord-orientale dell’isola, segnaliamo la secca più famosa dell’arcipelago di La Maddalena, quella di Washington. Si trova nel canale tra Spargi e Budelli ed è spesso soggetta a correnti forti, ma in condizioni ideali offre un’immersione emozionante, potendo scegliere fra tre percorsi - la Classica, il Fungo e l’Arco - in cui perdersi nel trionfo di gorgonie rosse, tra cernie brune e banchi di barracuda, dentici e ricciole e, nei mesi più caldi, tra le evoluzioni delle razze e delle aquile di mare. Continuando a circumnavigare la costa nord-orientale, una tappa imperdibile è Tavolara. Qui, l’immersione più nota e in assoluto una delle più belle in Sardegna e in tutto il Mediterraneo, è quella nella Secca del Papa, dove una serie di guglie sale da un fondo di 40 metri e una distesa di paramuricee rosse e gialle, che si apre a ventaglio, creando uno scenario suggestivo e indimenticabile.