L'Oscad in campo in Serie A contro gli atti discriminatori

Si è appena conclusa la prima giornata del campionato di calcio di Serie A Enilive 2024 2025. Tre giorni, sabato, domenica e lunedì, di intenso gioco che diventano una preziosa occasione per promuovere iniziative importanti contro fenomeni odiosi come quello della discriminazione. Non a caso la Lega Serie A è impegnata, ormai da anni, nella campagna antidiscriminazione “Keep Racism Out” con l’obiettivo di tenere il razzismo lontano dagli stadi, garantire la parità di trattamento e la tutela dei diritti umani nel calcio. Tanti gli attori coinvolti in questa virtuosa battaglia: calciatori, allenatori, arbitri, dirigenti delle Società sportive, tifosi, appassionati e quest’anno per la prima volta anche l’OSCAD.