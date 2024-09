Al Milan femminile il premio “Costruiamo Gentilezza”

Il Premio “Costruiamo Gentilezza” nello sport verrà consegnato sabato 14 settembre a Elisabet Spina, Head of Women Football di AC Milan, per il progetto legato alla maternità delle sue tesserate. Un percorso che garantisce loro, in maniera formale, una serie di tutele durante la gravidanza e la prima infanzia dei figli, che vanno oltre la normativa vigente.

Il Premio, che è nato da un'idea della giornalista Gaia Simonetti con USSI Toscana ( Gruppo Giornalisti sportivi della Toscana) e l'Associazione Cor et Amor, nell'ambito del percorso nazionale Costruiamo Gentilezza, valorizza gesti e progetti che alimentano la gentilezza attraverso lo sport.

Il riconoscimento, che ha preso ispirazione dal gesto di gentilezza ed ospitalità di Guglielmo Vicario che ha accolto una famiglia fuggita dalla guerra, vede anche l'impegno delle due ambasciatrici di “Costruiamo Gentilezza”, Silvia Sardi e Chiara Castellani.