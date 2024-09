Il ruolo dello sport per prevenire anche criminalità senza movente

Il 12 settembre, nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Piazza della Signoria a Firenze, si è svolto un importante dibattito organizzato dalla Fondazione Insigniti OMRI e dalla Questura di Firenze. L'evento ha visto il Vicedirettore dell’AISI, Prefetto Vittorio Rizzi, discutere le nuove minacce criminali e le investigazioni avanzate in un contesto di rapida evoluzione tecnologica, evidenziando come queste possano essere utilizzate sia dagli investigatori sia dalla criminalità.

Moderato dalla giornalista Erika Pontini, l'incontro è stato un’occasione di confronto tra esperti, autorità e rappresentanti delle forze di polizia, toccando temi che spaziano dall'uso dell'intelligenza artificiale nelle indagini moderne all'importanza di tecnologie come il DNA e la videosorveglianza urbana. Il Prefetto Rizzi ha approfondito come la tecnologia sia diventata una componente essenziale nelle indagini, passando dalle vecchie tecniche del "guanto di paraffina" ai moderni strumenti di criptazione e sorveglianza.

Durante l'evento sono stati affrontati anche argomenti di grande attualità legati alla sicurezza, inclusi i crimini senza movente e il caso recente del delitto di Viareggio, in cui Cinzia Dal Pino, 65 anni, è accusata di aver volontariamente investito Said Malkoun, autore di una rapina. L’ampia partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, culturale, e della sicurezza, insieme ai Questori della Toscana e numerosi Prefetti, ha dimostrato l’importanza di questo dibattito nel contesto del percorso della Fondazione Insigniti OMRI, che continua a promuovere il dialogo sui valori costituzionali e la sicurezza.

Il dibattito è proseguito durante un momento conviviale alla Società Canottieri Firenze, organizzato dal presidente della Fondazione OMRI, Prefetto Francesco Tagliente. Con la sua splendida vista sull'Arno e il Ponte Vecchio, questo ambiente storico è stato il luogo ideale per approfondire ulteriormente il ruolo dello sport nella prevenzione dei crimini. Tra i partecipanti, Novella Calligaris, co-fondatrice della Fondazione Insigniti OMRI e presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, e il presidente della Società Canottieri Firenze, dott. Michele Nannelli, hanno offerto preziose riflessioni.

Sport come strumento di prevenzione: una risposta condivisa Nel corso del confronto, è emerso un messaggio chiaro e condiviso: lo sport non è solo un'attività ricreativa, ma un potente strumento per gestire le personalità problematiche dei giovani e prevenire comportamenti che possono degenerare in atti criminali. Il dibattito ha evidenziato come l'impegno sportivo possa rappresentare una risposta efficace alla sindrome dell'abbandono, ai rischi di noia, e alle devianze che spesso accompagnano l'abbandono scolastico e la conseguente povertà educativa.

La campionessa olimpica Novella Calligaris ha sottolineato come l'assenza di un contesto positivo e di supporto possa portare a fenomeni di violenza gratuita, privi di motivazione apparente. In questo scenario, lo sport emerge come uno strumento chiave per prevenire tali situazioni, offrendo ai giovani un’alternativa costruttiva. Il presidente Nannelli ha poi ribadito che le associazioni sportive possono offrire spazi sicuri e inclusivi dove i giovani possono crescere, imparare e integrarsi, prevenendo l'isolamento e la frustrazione che spesso alimentano comportamenti devianti.

Il Prefetto Tagliente, moderatore del dibattito e Presidente della sezione romana dell’ANAOAI, ha enfatizzato l'importanza della collaborazione tra istituzioni, enti locali e associazioni sportive per creare programmi di prevenzione efficaci. Ha spiegato che lo sport, insieme alla famiglia e alla scuola, costituisce uno dei tre principali ambiti di formazione per i giovani, contribuendo a sviluppare cittadini consapevoli e responsabili. In particolare, ha evidenziato come lo sport possa prevenire la fragilità psicologica e il disagio psichico dei giovani, che possono essere attratti da cattivi esempi e cadere nelle reti di gang giovanili.

L'evento fiorentino del 12 settembre ha rappresentato un'importante occasione di confronto su temi di grande attualità. C'è stato un forte consenso sul fatto che lo sport debba essere al centro delle strategie di prevenzione della criminalità, fungendo da mezzo efficace per coinvolgere i giovani, offrire loro alternative positive e contribuire alla costruzione di una società più sicura e coesa.

Il dialogo continuerà, insieme all'impegno delle istituzioni, delle associazioni sportive e della società civile, affinché la pratica sportiva diventi un pilastro fondamentale per la prevenzione e l'inclusione sociale.