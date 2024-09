La Puglia sarà Regione europea dello sport nel 2026: l'annuncio

BARI - La Regione Puglia è stata designata “Regione europea dello Sport” per il 2026: la notizia è stata resa nota da Gian Francesco Lupattelli, presidente e fondatore di Aces Europe, l’associazione che riunisce capitali, città, comunità e regioni europee dello sport sotto l'egida dell’Unesco. La lettera, indirizzata da Bruxelles al presidente della regione, Michele Emiliano, fa sapere che la Puglia ha ottenuto il prestigioso premio, che si aggiunge ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, attraverso "un esempio lodevole di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare la salute, favorire l'integrazione sociale, facilitare l'istruzione e promuovere il rispetto, tutti in linea con gli obiettivi principali di ACES. La Puglia ha anche dimostrato una politica sportiva esemplare, vantando encomiabili strutture sportive, programmi ben strutturati e una vasta gamma di attività".