L’Italia vince gli Europei di Calcio a 5 della Salute mentale

L'Italia ha trionfato nella finale con l'Ungheria: la selezione italiana, guidata dal CT Enrico Zanchini, ha conquistato il titolo vincendo per 3-2. L’Italia, in campo con la stessa maglia azzurra della Nazionale di Spalletti, ha affrontato la finale forte dei risultati di questo Torneo e del titolo di campione del mondo conquistato nel 2018. Italia Crazy for football è il nome della selezione italiana voluta dal medico psichiatra Santo Rullo. Sono state 12 le formazioni nazionali che hanno partecipato al primo Campionato Europeo di Calcio a 5 della salute mentale, organizzato dall’associazione no-profit ECOS (European Culture Sport and Organization), con il patrocinio di Coni, Comitato Paralimpico e Federcalcio. All’iniziativa è stata conferita anche la medaglia d’oro del presidente della Repubblica Mattarella.