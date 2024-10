Centro Sportivo Carabinieri, che festa: Malagò premia gli atleti di Parigi 2024

Centro Sportivo Carabinieri, che mattinata a Tor di Quinto: i dettagli

Nel corso della cerimonia è stata presentata anche la mascotte del Centro Sportivo Carabinieri 'Posillipo', alla presenza dei familiari del campione d'equitazione Raimondo D’Inzeo, e con la consegna degli attestati al merito sportivo ai medagliati e agli atleti che si sono distinti per eccezionali risultati conseguiti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un riconoscimento è stato consegnato anche alle vecchie glorie come Ezio Gamba, Gianluca Guazzaroni, Mauro Numa, Gabriella Paruzzi, Alfredo Rota, Giovanna Trillini e Armin Zoeggeler. Per la ricorrenza è stato anche realizzato un annullo filatelico da Poste Italiane per ricordare, simbolicamente, l'anniversario della fondazione del Centro Sportivo. La cerimonia, presentata dalla giornalista Rai Simona Rolandi, si è conclusa con il suggestivo Carosello storico da parte del 4º Reggimento Carabinieri a Cavallo.