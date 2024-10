100 anni di Corriere dello Sport, il 20 ottobre in edicola lo Speciale da collezione in regalo

Cento anni di passione, di storie e di grande sport. Il Corriere dello Sport spegne 100 candeline e festeggia questo prestigioso traguardo insieme ai suoi lettori con uno Speciale di 80 pagine, gratuito e in carta migliorata, in edicola domenica 20 ottobre. Un numero da collezione che ripercorre un secolo di storia del nostro quotidiano celebrando le grandi imprese sportive dell’Italia e dei suoi campioni, dal 1924 ad oggi.



Insieme ad alcune iconiche prime pagine del Corriere dello Sport-Stadio nello Speciale rivivranno i quattro trionfi azzurri ai Mondiali, un emozionante ricordo sulla nascita della Ferrari e del suo patron Enzo Ferrari che proprio nel 1924 fondò il Corriere dello Sport, ma anche la storia di grandi icone della panchina degli anni ’60 come Rocco ed Herrera, le Olimpiadi di Roma e Monaco, la celebrazione della leggenda del pugilato Benvenuti, la partita del secolo Italia-Germania 4-3, le imprese della Freccia del Sud Mennea, e poi i campioni dello sci Thoeni, Tomba e Compagnoni senza dimenticare il grande Milan di Sacchi, Maradona e i suoi trionfi con il Napoli oltre agli scudetti di Lazio e Roma e il record dei nove scudetti consecutivi della Juve. E per gli amanti delle due e quattro ruote, nello Speciale anche un prezioso ricordo di Ayrton Senna, Michael Schumacher, Marco Pantani e Valentino Rossi. Non mancano, infine, i trionfi di due giganti del nuoto come Pellegrini e Paltrinieri per chiudere con i successi olimpici di Tamberi, Jacobs e Velasco e le vittorie del numero 1 del tennis Sinner e la sua preziosa firma nello storico trionfo in Davis dopo 47 anni.



Appuntamento in edicola domenica 20 ottobre con il Corriere dello Sport-Stadio!