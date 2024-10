Isola di Ponza, al via la prima edizione della manifestazione ”Isola di sport"

Tale iniziativa nasce dalla necessità limitata del territorio isolano di poter integrarsi ed interagire con un mondo sempre più connesso, per molti versi sempre meno fisico, pertanto attraverso lo sport, i suoi valori fondamentali, di integrazione sociale, lealtà, sacrificio, gioia, divertimento, si rende necessario realizzare sempre più momenti di carattere sportivo e formativo, affinché i nostri giovani e le rispettive famiglie possano vivere esperienze di integrazione e socialità costruendo basi sempre più solide di lealtà ed integrazione sociale.

Isole di sport, alla sua prima edizione, ha come obbiettivo l’integrazione sociale di territori differenti accomunati dalle stesse necessità, in questo caso L’isola di Ponza, ospiterà giovani atleti di rappresentative sportive e non solo dell’Isola di Procida, attraverso la realizzazione di due giorni dedicati interamente allo sport multidisciplinare (Calcio, Canoa , Picketball ) , e Formazione (convegno dedicato al Tema SPORT ed Integrazione sociale), con la presenza di autorevoli personaggi dello sport , istituzioni, ed enti., la manifestazione avrà durata di 2 giorni e prevederà le suddette attività:

Canoa per tutti

Gare amatoriali a squadre di canoa, nella splendida cornice del porto di Ponza, dove i partecipanti vivranno l’esperienza della disciplina accompagnati da tutor federali.

Picketball per tutti

Per la prima volta nuova disciplina sportiva che sta prendendo sempre più piede in Italia sbarcherà a Ponza, saranno allestiti presso il piazzale di Giancos due campi mobili di Picketball , che sarà a disposizione per tutti i partecipanti, accompagnati da tutor, le isole si sfideranno in squadre dedicate.

Trofeo isole minori

Nella giornata di Sabato sarà disputata la partita amichevole amatoriale tra le rappresentative dell’isola di Ponza e di Procida, in una sfida di calcio ad 11 presso il campo di calcio comunale dell’Isola di Ponza

Giorno /2 (DOMENICA ore 11:00/12:30)

Convegno “Isole di Sport, come lo sport rende sociali i piccoli territori”

Con la partecipazione di sportivi, addetti del settore, istituzioni, nella mattinata della domenica , si terrà presso la sala polifunzionale Carlo Pisacane del comune il convegno, che avrà come obiettivo quello di diffondere i valori dello sport, la funzione sociale che esso rappresenta , e la forte integrazione che rende lo Sport volano di crescita per le generazioni future.

Relatori al convegno

Franco Ambrosino ? sindaco di Ponza ,

Riccardo Viola : presidente del Coni Regionale Lazio ,

Manuel Onorati : Presidente del CUS Università Tor Vergata

Ospite Sportivo d’eccezione il Pugile Emanuele Sioux Blandamura campione d’europa pesi medi di pugilato e oggi Ambassador per la FPI e consigliere OPES e mental coach

Successivamente avverrà la premiazione dei partecipanti nelle gare dei giorni precedenti accompagnate da Emanuele Blandamura .

Saranno coinvolte tutte le scuole dell’Isola di Ponza, e dell’Isola di Procida, le rappresentative locali e le associazioni.

Le istituzioni comunali , e la Polisportiva Ponza, realtà attiva sul territorio da circa 40 anni, hanno una piena volontà di diffondere il linguaggio della lealtà e della socialità attraverso lo sport.

“Non ci resta che divertirci insieme , vivendo esperienze che accompagnano il percorso di vita delle generazioni future , Sano Sport , Sano divertimento , uniamo le isole per esser più coesi“ queste le parole del Vicepresidente Della Polisportiva Ponza Ferdinando Femiano e del Presidente Biagio Rispoli, partner dell’iniziativa la Regione Lazio, il Comune di Ponza, il Coni Regionale Lazio, il CUS Tor Vergata!

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

SABATO Ore 10;00/13:00 – 1400:17:00

Sessione mattutina

CANOA per Tutti: con l’ausilio di istruttori riconosciuti, si offre la possibilità a grandi e piccoli la possibilità di gareggiare nelle acque dell’isola di Ponza, attraverso percorsi veramente interessanti

Picketball per Tutti: attraverso l’istallazione di un campo modulare si potrà vivere l’esperienza di questa nuova disciplina sportiva, con gare amatoriali dedicate

Sessione Pomeridiana 14:30:16:00

Trofeo Isole Minori (calcio): La sessione pomeridiana prevederà la realizzazione di una partita di calcio ad 11 amatoriale dove a sfidarsi saranno le Isole (Ponza-Procida)

