Tra Natura, Benessere e Creatività a Bettona

Il "Weekend Armonia" torna per la sua ottava edizione, offrendo un'esperienza unica all'insegna dell'arte, del benessere e della creatività in uno dei borghi più affascinanti dell'Umbria, riconosciuto tra i più belli d’Italia. L'evento si svolgerà a Bettona il “balcone etrusco su Assisi” il prossimo fine settimana , in uno scenario naturale straordinario, immerso nella storia, arte e cultura.