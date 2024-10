SFS24 annuncia nuovi speaker internazionali e workshop esclusivi

SFS24 (Social Football Summit), l'evento di riferimento per l’industria del calcio, è entusiasta di annunciare la partecipazione di ulteriori speaker di alto profilo e un programma ricco di workshop tematici. Questo summit, che si terrà a Roma il 19 e 20 novembre allo Stadio Olimpico , si conferma come una piattaforma di eccellenza per discutere le sfide e le opportunità del calcio moderno, con un focus su innovazione, tecnologia, digitalizzazione, sostenibilità e responsabilità sociale.

Tra i primi relatori confermati per la settima edizione ci saranno Luigi De Siervo, Ceo di Lega Serie A, global partner di SFS, e Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director della Lega. Dall’Argentina, Leandro Petersen, Chief Marketing Officer della AFA (Federcalcio Argentina), condividerà la sua esperienza nel marketing sportivo, rappresentando l'Argentina campione del mondo. Budreya Faisal, Presidentessa del Banaat FC, offrirà importanti spunti sullo sviluppo del calcio femminile nell'area MENA, evidenziando le iniziative volte alla sua crescita.

Altre figure chiave includeranno esperti di sostenibilità come Michele Uva, UEFA Director Social & Environmental Sustainability, e Helen Hughes, Sustainability Manager del Newcastle United. Nel campo della comunicazione sportiva, si uniranno al dibattito Ian Taylor, Head of Communications del West Ham United, Alfonso Becerra, Direttore Innovazione della Federcalcio Messicana, e Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM, che approfondirà i temi della regolamentazione e della digitalizzazione nello sport. Tra i membri istituzionali presenti anche l'On. Gianluca Caramanna, membro della X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo) della Camera dei Deputati.

L'innovazione sarà un tema centrale grazie alla partecipazione di Bernd Reichart, Ceo di A22, che contribuirà con la sua visione sull'evoluzione del calcio e dei modelli di competizione internazionali.

Il summit ospiterà inoltre una serie di workshop esclusivi che esploreranno le principali sfide e opportunità dell'industria calcistica. Diversi esperti delle leghe professionistiche approfondiranno le strategie di branding, le innovazioni tecnologiche e la sostenibilità, analizzando il ruolo delle società calcistiche nelle comunità.

Saranno anche organizzate Masterclass private da alcuni partner, come quella sulle ultime tendenze del marketing digitale e una sessione sulle migliori strategie video per massimizzare la visibilità e il coinvolgimento del pubblico.

Per ulteriori informazioni sugli speaker https://www.socialfootballsummit.com/en/speaker/

Che cosa è il Social Football Summit

Il Social Football Summit (SFS), appuntamento internazionale dedicato al futuro del calcio e all'innovazione, si terrà il 19 e 20 novembre 2024 a Roma, presso lo Stadio Olimpico. SFS si afferma come evento chiave per il settore, capace di riunire stakeholder del calcio italiano ed internazionale, favorendo la creazione di nuove sinergie e partnership strategiche tra istituzioni, club, aziende e professionisti.

Il Manifesto del Summit promuove un approccio inclusivo e sostenibile, volto a creare una rete globale di idee e soluzioni innovative. Tra i principali temi trattati, spiccano la sostenibilità ambientale e sociale, e la necessità di investire in pratiche eco-compatibili negli stadi e negli eventi sportivi. Inclusività e diversità sono altre priorità, con iniziative per promuovere il calcio come strumento di integrazione sociale e lotta alle discriminazioni?.

L'edizione 2024 introduce il tema del benessere e della salute, con un focus sul ruolo del calcio come promotore di uno stile di vita sano. Verranno esplorate nuove tecnologie per il monitoraggio delle performance degli atleti e per migliorare la salute dei giocatori, nonché iniziative che puntano a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dello sport per contrastare la sedentarietà e migliorare il benessere psicofisico?. Un tema centrale sarà il turismo sportivo, con la collaborazione del Comune di Roma e della Regione Lazio, patrocinatori dell’evento. Il progetto SFS Extratime, la startup competition sviluppata in collaborazione con Almaviva, sarà un laboratorio di innovazione dedicato alle start-up e pmi del settore tecnologico. Uno dei momenti più attesi sarà la cerimonia degli SFS Awards, che riconosceranno i migliori progetti nel campo dell'innovazione, della sostenibilità e del management.

Il Summit vedrà la partecipazione di numerosi stakeholder del calcio italiano e internazionale, tra cui federazioni calcistiche, club di fama mondiale, aziende leader del settore tecnologico, e rappresentanti delle istituzioni. Questa ampia partecipazione sottolinea l'importanza del SFS come piattaforma di riferimento per l'intero ecosistema calcistico, favorendo lo scambio di competenze, idee e strategie per il futuro del calcio.