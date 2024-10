Longevity Run: una corsa verso la salute

Prendersi cura di sé non è mai troppo tardi. La Longevity Run ha colorato la città di rosa, simbolo della prevenzione. Tre giorni dedicati al benessere, con check-up gratuiti, workshop e una corsa di 5 km attraverso il cuore di Roma. Tende colorate, stand informativi e personale medico qualificato hanno accolto i partecipanti, pronti a sottoporsi al Longevity Check-up. Un percorso di screening completo e gratuito che ha permesso di valutare: stile di vita, antropometria, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia, massa e forza muscolare, funzione respiratoria, qualità del sonno.

Il clou della manifestazione è stata la corsa di 5 km che ha attraversato il centro della capitale. Partenza da Via del Circo Massimo e arrivo allo Stadio Nando Martellini, alle Terme di Caracalla. Un percorso suggestivo che ha permesso ai partecipanti di coniugare la passione per la corsa con la voglia di fare del bene per sé stessi e per gli altri. La Longevity Run non è stata una semplice corsa, ma un vero e proprio evento dedicato al benessere a 360 gradi. Un successo, non solo in termini di partecipazione, ma anche per l'impatto che ha avuto sulla comunità. Un evento che ha dimostrato come la prevenzione sia un investimento per il futuro, un modo per vivere più a lungo e in salute.