Cassioli: Lo sport la mia salvezza

“Per l’impegno, per i progetti a cui dà vita e che offrono l’opportunità di fare sport a tutte e tutti, creando momenti di condivisione, di crescita e di gentilezza, il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport viene assegnato a Daniele Cassioli.”



Questa la motivazione della consegna del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, ideato dall’USSI Toscana (Gruppo Giornalisti Sportivi) da una iniziativa di Gaia Simonetti, dall’Associazione Cor et Amor con la collaborazione dell’Associazione Stampa Toscana. A riceverlo, lunedì 28 ottobre, al Coni Toscana, l’ex campione paralimpico, Daniele Cassioli.



Alla consegna del Premio, che ha come simbolo la maglia di ambasciatore alla gentilezza, disegnata dai bambini, è intervenuto anche Simone Cardullo, presidente del Comitato Regionale Toscana del CONI, Franco Morabito, presidente Ussi Toscana e rappresentanti dell’Ussi Toscana.



“Ringrazio per aver pensato a me come ambasciatore di gentilezza nello sport attraverso questo riconoscimento. Per me lo sport è stata una salvezza- dichiara Daniele Cassioli- perché mi ha dato consapevolezze motorie, sociali e fisiche e per questo mi batto affinché, la fortuna di incontrare lo sport per chi non vede, non sia casuale, ma diventi sistematica e culturalmente contemplata. Lo sport ci aiuta a non perdere il contatto con la felicità.”



Daniele Cassioli è presidente di Real Eyes Sport, realtà che organizza più percorsi tra cui i camp, che hanno come focus l’attività motoria di base per bambini e ragazzi ciechi e ipovedenti, ospitando anche famiglie provenienti da tutta Italia e dall’estero.