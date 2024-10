Giochi di pace: lo sport come strumento di unità e formazione sociale

Il Prefetto Francesco Tagliente, nella veste di Presidente della Fondazione Insigniti OMRI e della Sezione romana dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, ha presentato il libro Giochi di pace, l’anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Vincenzo Parrinello, Generale della Guardia di Finanza con una vita dedicata allo sport e al servizio del Paese, nonché cofondatore della Fondazione Insigniti OMRI.



In occasione dell’assemblea elettiva della Sezione romana dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, è stato presentato il volume Giochi di pace, l’anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Promosso da Athletica Vaticana e con la prefazione di Papa Francesco, il libro esplora il profondo legame tra sport e valori universali di pace, coesione sociale e inclusione.



“Questa pubblicazione – ha sottolineato Tagliente – ci ricorda il ruolo cruciale dello sport come veicolo di valori civici, capaci di ispirare e di formare le coscienze delle nuove generazioni.” Giochi di pace offre una riflessione sullo sport come strumento di dialogo tra i popoli e antidoto contro ogni forma di divisione, evidenziando il valore della tregua olimpica, simbolo storico di come lo sport possa unire persone e nazioni al di là delle differenze culturali o politiche.



"L'esperienza di oltre quarant'anni - ha aggiunto Parrinello - mi ha insegnato che lo sport non è solo vittoria o sconfitta.Lo sport è soprattutto credere e vivere valori come amicizia, lealtà, tenacia,spirito di gruppo, sacrificio, rispetto, solidarietà, inclusione.Una parola,forse,li riassume tutti:fraternità.E la fraternità porta la pace"



Il libro raccoglie testimonianze significative di atleti olimpici e paralimpici che, attraverso le loro esperienze di sacrificio, dedizione e resilienza, rappresentano modelli di impegno e di solidarietà sociale. Questi racconti non solo evidenziano i successi sportivi, ma anche i percorsi di vita, trasformandosi in esempi formativi di come la forza d’animo e il rispetto reciproco possano essere trasmessi ai giovani.



La Fondazione Insigniti OMRI, con l’Associazione Atleti Olimpici, considera questa pubblicazione un prezioso strumento per il rafforzamento della cultura della pace e dell’inclusione, valori che si inseriscono nell’impegno più ampio verso la crescita morale e sociale del Paese. Attraverso il libro, Parrinello illustra come la cultura sportiva possa sensibilizzare le future generazioni sui temi della cooperazione e della responsabilità civica, favorendo una società più coesa e rispettosa.



A conclusione della presentazione, l’assemblea ha tributato un caloroso applauso al Generale Vincenzo Parrinello per il contributo alla cultura della pace, un’opera in perfetta sintonia con le celebrazioni del prossimo 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.