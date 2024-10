La maglia di Berardi in dono al Museo Fortunato. L'ha comunicato con una nota la Fondazione Polito: "Il Presidente della Fondazione Davide Polito e il socio Dario Di Sessa sono stati accolti nel ritiro del Sassuolo, ospiti del responsabile della comunicazione Jacopo Gismondi. In un clima di cordialità e passione sportiva, hanno avuto l’occasione di incontrare l’amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, il campione Domenico Berardi e l’allenatore Fabio Grosso. In un gesto ricco di simbolismo, Berardi ha donato la sua maglia autografata, un frammento di campo e di anima, mentre il Presidente ha offerto in cambio il libro di Vicente Feola e il volume fotografico Qui dove il calcio luccica, omaggio alla bellezza immortale del calcio".