Il Milan dona la maglia di Leao al Museo Andrea Fortunato

Il Milan ha donato una maglia di Leao al Museo del Calcio Andrea Fortunato. Lo ha annunciato la Fondazione Polito con una nota: "Splendido gesto del Milan, che ha voluto donare al museo del calcio "Andrea Fortunato"la maglia autografata di Rafael Leão, un autentico gioiello per gli appassionati di calcio. Questo dono non rappresenta soltanto il talento e la classe di uno dei giocatori più amati, ma incarna lo spirito e la passione rossonera che da sempre accendono i cuori dei tifosi. La firma di Leão, con la sua leggerezza e potenza, sembra imprimere sulla maglia il racconto di scatti fulminei, dribbling eleganti e reti che fanno sognare, unendosi idealmente a tutti coloro che vivono il calcio come poesia in movimento".