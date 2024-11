Premio Andrea Fortunato, la XV edizione il 9 dicembre

Si terrà a Roma il prossimo 9 dicembre la XV edizione del Premio Andrea Fortunato. Lo ha annunicato la Fondazione Polito con una nota: “Con immenso orgoglio e profonda emozione, ci apprestiamo a celebrare la XV edizione del Premio ‘Andrea Fortunato – Lo Sport è Vita’, un evento che unisce memoria, sport e un forte impegno sociale. Questo premio non è solo un tributo al ricordo di Andrea e di coloro che ci hanno lasciato troppo presto, ma anche un potente richiamo all’importanza della prevenzione e della tutela della salute nello sport. Il nostro progetto, il Passaporto Ematico, dichiara il Presidente Davide Polito, è una testimonianza concreta di questa missione. È la nostra battaglia quotidiana affinché diventi un elemento imprescindibile nella salvaguardia della vita degli atleti. La salute non deve mai passare in secondo piano rispetto alla competizione, e siamo determinati a fare in modo che questo messaggio arrivi forte e chiaro".