Premio Andrea Fortunato consegnato a Zoff

Durante l’incontro, Zoff, con la sua naturale eleganza e umiltà, ha autografato tre delle sue storiche maglie. Ruffo, visibilmente emozionato, ha commentato: “Un uomo straordinario. Abbiamo conversato per un’ora e mi ha raccontato storie incredibili, colme di passione e ricordi indelebili. È stato come sfogliare un libro di storia vivente”. Un momento di rara bellezza, in cui lo sport, l’arte e la memoria si sono intrecciati, celebrando valori eterni come il talento, il sacrificio e l’umanità.