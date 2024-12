A Palermo la mostra “Attraversamenti”

Le tre opere, dunque attivano un dialogo unitario, complice anche un allestimento che privilegia (anche visivamente) il confronto: il monumentale Trionfo, una delle raffigurazioni piu? note del tema della Morte che, su un imponente, scheletrico cavallo, scaglia frecce letali verso i tanti personaggi che affollano un giardino; il celeberrimo Guernica - nell’arazzo (1976) in arrivo dal Museo Unterlinden di Colmar, il secondo dei tre realizzati dalla tessitrice Jacqueline de La Baume-Du?rrbach (uno e? esposto nella sede del Consiglio di sicurezza dell’ONU) – che Picasso aveva realizzato in soli due mesi nel 1937, denunciando l’orrore dei bombardamenti italo-tedeschi che avevano raso al suolo la cittadina basca di Guernica; e Crocifissione di Renato Guttuso, olio su tela dipinto appena quattro anni dopo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, prestato dalla GNAM di Roma. Sono tre manifesti figurativi e stilistici di eccezionale impatto che si rimandano a vicenda e si attraversano, coinvolgendo e chiamando all’appello la condizione umana contemporanea, veicolando un messaggio universale e struggente contro ogni violenza, in nome della pace, della dignita? e della liberta?.

Di supporto al dialogo tra i tre capolavori, secondo l’idea curatoriale di Serena Baccaglini, Maddalena De Luca, Marco Carapezza, disegno preparatorio di Guernica, in prestito dal Museo Reina Sofia di Madrid; disegni, fotografie e materiali che narrano l’amicizia tra Picasso e Guttuso, la grande influenza del maestro di Malaga sul grande artista; e raccontano la lunga ricerca di Renato Guttuso che rese nota e volle documentare la stretta relazione, le analogie e i particolari che corrono tra il Trionfo della morte e Guernica. Guttuso e Picasso si sono conosciuti nel 1947 (l’anno successivo Guttuso scrivera? il testo critico per la prima mostra di Picasso in Italia, alla Biennale di Venezia) e la loro amicizia continuera? fino alla morte del Maestro di Malaga nel 1973.

“La mostra si fonda sulla grande suggestione visiva che mette in relazione il Trionfo della Morte di meta? Quattrocento con Guernica di Pablo Picasso, del 1937- spiegano Serena Baccaglini, Maddalena De Luca e Marco Carapezza - Pur considerando l’arditezza del raffronto storico artistico, si stabilisce un fecondo dialogo tra capolavori che non solo affrontano il medesimo tema dell’inesorabilita? della morte, ma si rimandano a vicenda anche per l’impianto compositivo e figurativo. La testa del cavallo che guida la personificazione della Morte nell’affresco, e? sorprendentemente quasi del tutto replicata in Guernica”.

Le connessioni e i rimandi tra le tre opere sono da leggere in filigrana nella storia, ciascuna si confronta con il tema universale della morte e della violenza, ma si intrecciano in un potente dialogo sulle sofferenze umane e sulle responsabilita?: a fine Ottocento l’affresco palermitano ancora a Palazzo Sclafani, fu fotografato da Giacomo Brogi, dai fratelli Alinari, da Domenico Anderson; scatti che verosimilmente potevano far parte, facevano parte delle oltre 15 mila fotografie accumulate da Pablo Picasso, utilizzate spesso come fonte d’ispirazione o strumento per contaminare i suoi dipinti. Renato Guttuso racconta di aver amato profondamente Il Trionfo della morte quando era di servizio come allievo ufficiale a Palazzo Sclafani. “Un giorno parlai con Picasso: conosceva l’affresco, non direttamente ma da illustrazioni” scrive Guttuso. Colpito dalla dirompente forza di Guernica conosciuta grazie ad una cartolina inviata da Cesare Brandi da New York, nel 1940 il pittore bagherese (nascosto sotto lo pseudonimo Telemaco su Il Selvaggio), annota: “guardando un grande pannello di Picasso ripenso al Trionfo della morte di Palazzo Sclafani a Palermo ... le due opere hanno dei legami fortissimi, ma anche legami formali ... vi si riscontra quasi identita? di schemi. Il cavallo scheletrico del Trionfo diviene