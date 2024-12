Omaggio a Mario Cerrai: esempio di vita, sport e comunità

Presso il Palazzo dello Sport di Pisa, nel pomeriggio, il Memorial di lotta libera e greco-romana dedicato a Mario Cerrai, una figura straordinaria che ha lasciato un’impronta indelebile nello sport italiano, nelle tradizioni storiche della città di Pisa e nella vita di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

A margine dell’evento sportivo, che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, avrà luogo una cerimonia di commemorazione in onore di Cerrai, campione non solo nello sport, ma anche nella vita.

Il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI ed ex Prefetto di Pisa, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Mario Cerrai con parole cariche di emozione: “Mario ha rappresentato un esempio di dedizione, passione e spirito di squadra. La sua figura, profondamente legata alla comunità pisana e alle tradizioni italiane, continuerà a vivere nel ricordo di tutti noi”.



Mario Cerrai è stato una figura centrale nelle tradizioni storico-culturali italiane. Capitano e Luogotenente Generale della squadra dei Mattaccini nel Gioco del Ponte, ha incarnato lo spirito di squadra e la strategia che caratterizzano questo evento unico. Come Podestà delle Regate Storiche delle Antiche Repubbliche Marinare, ha rappresentato con orgoglio la città di Pisa, contribuendo a valorizzarne il glorioso passato.

La sua passione per lo sport si è manifestata soprattutto nella lotta greco-romana, disciplina che ha praticato con grande successo e che lo ha visto eccellere sia come atleta sia come tecnico e dirigente.



Francesco Tagliente ha ricordato con affetto il suo legame personale con Cerrai: “Ho avuto il privilegio di conoscerlo come collega di materassina, come amico sincero e come Insignito al Merito della Repubblica Italiana. Mario incarnava i valori più alti del servizio pubblico e dello sport, dimostrando che la vera forza sta nel rispetto, nella dedizione e nella passione”.