Morto il giornalista Gianpaolo Ormezzano: il cordoglio dell'Ussi

"GPO, Gianpaolo Ormezzano la stessa cosa. Un giornalista di successo che ha raccontato, da praticante, la morte di Fausto Coppi e lo sport per quasi 70 anni in maniera sublime. GPO, unico e le sigle del nome servivano per 'certificare' fondi o per – all’inizio – segnare la firma quando c’è tanto già firmato col nome per esteso". Questa la dedica dell'Ussi per la scomparsa del giornalista sportivo Gianpaolo Ormezzano, venuto a mancare all'età di 89 anni in seguito a un malore improssivo che la ho colto nella sua abitazione di via Sismonda.