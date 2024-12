Dakar, dal 2 gennaio tutto su Sky Sport 24

A partire da giovedì 2 gennaio, ogni sera alle 21.15 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW tutto sulla Dakar. Sandro Donato Grosso, inviato di Sky Sport, si collegherà in diretta, insieme ai suoi ospiti, dai diversi bivacchi dell'Arabia Saudita per raccontarci tutte le emozioni e i retroscena dell’appassionante gara nel deserto. Non mancheranno i collegamenti pomeridiani, sempre su Sky Sport 24 e NOW, durante i quali, oltre agli aggiornamenti sulla Dakar, ci sarà la possibilità di scoprire i protagonisti della Dakar Classic.

A febbraio, infine, sarà on air su Sky e NOW, anche on demand, il docufilm sulla Dakar 2025, firmato del regista Claudio Cavilotti.