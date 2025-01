"Un gancio da Dio", la boxe diventa simbolo del riscatto

Il 29 gennaio a Rozzano l'evento "Un gancio da Dio" (educazione, boxe e fede) organizzato dalla pastorale giovanile Rozzano e il Movimento dei Colpitori di Federica Guglielmini (educatrice, scrittrice e direttrice di Boxe Mania News) e Dome Bulfaro (docente, poeta, artista), grazie al lavoro svolto insieme a Don Luigi Scarlino, sacerdote impegnato sul territorio, si presenta come un evento storico per la sua portata culturale.

Un ring all'interno dell'oratorio della città di Rozzano per un giorno (il primo nel nord d'Italia, l'altro è presente a Rione Sanità) . La boxe viene scelta come simbolo del riscatto, di un atto di fede, della lotta interiore e civile per cercare la parte migliore di ogni persona e della società. La boxe chiama attorno al suo ring tutti coloro che vogliono lottare contro le ferite sociali, senza mai abbassare la guardia. Così è stato prima, così può essere ancora oggi, così vogliamo che sia domani.

La boxe viene riconosciuta come la risposta sociale e culturale della contemporaneità su cui è necessario investire. La boxe chiama ai suoi angoli professionisti, artisti, docenti, uomini di fede e tanti altri ancora, tutti uniti per lottare contro le ferite sotterranee del nostro Paese.

Portiamo negli oratori, nei quartieri, nelle scuole la boxe, portiamo i suoi valori che si sono evoluti nei secoli: quali il rispetto dell'altro e il rispetto della vita. Con la boxe si colpisce due volte e si vince due volte: tramite la sua pratica sportiva e tramite la sua arte che educa,ispira e infonde coraggio.

DOVE

Mercoledì 29 gennaio ore 20.45 presso l'oratorio Sant'Angelo Viale Romagna 46, Rozzano

IL PROGRAMMA: OSPITI E I RELATORI

Le relatrici e i relatori che insieme faranno quadrato sono figure di grande statura e forza interiore:

SALUTI

MARIA LAURA GUIDO Vice sindaco Comune di Rozzano

FEDERICA PICCHI Sottosegretario Sport e Giovani-Reg. Lombardia

DON ROBERTO SOFFIENTINI Parroco CP Emmanus- Rozzano

INTERVENTI

DON LUCA MEACCI Assistente ecclesiastico Nazionale CSI

FEDERICA GUGLIELMINI Fondatrice Movimento dei Colpitori e direttrice di Boxe Mania News

DOME BULFARO Fondatore movimento dei Colpitori

CARMELO FERRARO Pres. MI'mpegno e DirettoreOrd.Avv.Mi

MAURO GRIMALDI Amministratore delegato Federcalcio servizi

MARIO FURLAN Pres. City Angels

PAOLO BOCEDI Pres.S.OS Italia Libera

RAFFAELLA ZAPPATINI Magistrato

ANTONELLA MINIERI Prima arbitro donna boxe

LUCA MESSI ex campione italiano

SPECIAL GUESTS

VINCENZO GIGLIOTTI ex campione italiano e allenatore boxe

JONATHAN KOGASSO campione italiano pesi massimi boxe

CONCLUSIONI

ANTONINO GUERRA ex campione e allenatore Club Pugilistico Rozzano

DON LUIGI SCARLINO Pastorale giovanile Rozzano