Quando un gol può essere utile all'ambiente

Quando un gol aiuta l'ambiente e unisce sport, ambiente e responsabilità sociale. In occasione del Trofeo Benedetto Piras, il primo torneo ecosostenibile d’Italia è stato raggiunto un traguardo: piantare 5 alberi per ogni gol segnato dalle Rappresentative. È stata presentata, presso la Sala Teatro dell’ex Pontificio Seminario Regionale di Cuglieri (Oristano), l’iniziativa “Un gol per la natura”, promossa dal Comitato Regionale Sardegna della LND in collaborazione con l'Area CSR della Lega Nazionale Dilettanti e l’Agenzia Regionale Forestas. Il percorso che guida l'iniziativa prevede la donazione di 250 piante al Comune di Cuglieri come gesto concreto di impegno sociale per contribuire alla rinascita del territorio di Montiferru, colpito dagli incendi.

Ad aprire i lavori, il presidente del CR Sardegna e vicepresidente LND, Gianni Cadoni, che ha espresso la vicinanza alla popolazione colpita dagli incendi e poi ha ringraziato le numerose scuole presenti, sottolineando quanto il calcio possa essere uno strumento al servizio della comunità.

Hanno partecipato anche Gian Piero Pinna, consigliere del CR Sardegna, Luca De Simoni, coordinatore dell'Area Responsabilità Sociale della Lega Dilettanti, Andrea Loche, Sindaco di Cuglieri, Maurizio Mallocci, Direttore di Forestas.

"L'Area Responsabilità Sociale della LND, nata 2 anni fa - ha spiegato Luca De Simoni - ha l'obiettivo di valorizzare il calcio anche come strumento di crescita e inclusione. La Sardegna è spesso apripista in progetti di valore come questo che può diventare un modello per altri territori”.

