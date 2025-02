Bebe Vio Academy, al via la raccolta fondi per la sede di Roma

Lunedì 20 gennaio è ufficialmente partita la raccolta fondi per la sede di Roma della Bebe Vio Academy , un'iniziativa pensata per contribuire al rafforzamento e alla crescita del progetto che coinvolge insieme bambine e bambini con e senza disabilità nella pratica dell'attività sportiva. La campagna nasce con lo scopo di arrivare alla cifra di 300.000 entro il 31 dicembre.

L'iniziativa

Grazie a un accordo con Sapienza Università Roma, la Bebe Vio Academy di Roma svolge le proprie attività proprio presso il Centro Sportivo SapienzaSport in via Fornaci di Tor di Quinto 64.

La BVA è organizzata e gestita dall'Associazione art4sport ONLUS. Lo scopo del progetto è la promozione dello sport paralimpico, per renderlo accessibile a tutti.

L'obiettivo è quindi quello di raccogliere 300.000 euro entro il 31 dicembre utilizzando la piattaforma online For Funding, supportata da Intesa Sanpaolo. Questo progetto oltre ad acquistare attrezzature sportive adeguate, serve anche per contribuire al sostentamento delle attività dell'associazione.

Tra le attrezzature indicate ci sono carrozzine per la scherma, il basket e il rugby, maschere, fioretti, pedane per atleti non vedenti, reti per il sitting volley, porte da calcio integrato e molti altri accessori per l’atletica.

Parte del denaro sarà anche destinato all’assicurazione dei partecipanti e allo stipendio di allenatori e educatori esperti.

Gli allenamenti si tengono due volte a settimana, ogni martedì e giovedì, fino a maggio 2025, e sono studiati per coinvolgere pienamente i ragazzi, permettendo loro di praticare sport in un contesto sicuro e divertente.

Il progetto, già attivo a Milano con ottimi risultati, ha avuto un forte impatto su circa 180 ragazzi, mostrando come lo sport possa creare legami e opportunità di crescita personale. L’Academy di Roma è l’estensione di questo modello, rispondendo a un bisogno sempre crescente di inclusività nelle attività sportive.

Chi è interessato a contribuire può visitare la piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, dove è disponibile una pagina dedicata all’iniziativa.

Le parole di Bebe Vio

Bebe Vio ha dichiarato: "La Bebe Vio Academy è nata con l'obiettivo di promuovere l'inclusione attraverso il gioco e lo sport, creando un ambiente dove bambine e bambini, con e senza disabilità, possano crescere insieme, condividendo esperienze e valori. La raccolta fondi su For Funding è importante per garantire il sostegno alla nostra sede di Roma, inaugurata lo scorso novembre. Il nostro scopo è costruire un presente e un futuro solido per il progetto nella Capitale, che già oggi ci sta dando grandi soddisfazioni".