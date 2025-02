Piazza Mancini in Sport: un progetto partecipato

"Piazza Mancini in Sport" è un'iniziativa volta alla valorizzazione di Piazza Mancini, promuovendo lo sport territoriale e il benessere della cittadinanza. Questo progetto

partecipato è promosso dall'Assessorato allo Sport del Municipio II, in collaborazione con la Stella Azzurra Roma, Sistema Città Società Cooperativa di comunità e la Cooperativa Sociale

Oltre. L'obiettivo è quello di trasformare Piazza Mancini in un centro vitale di attività sportive e benessere comunitario.

Due Giornate di Attività

L'evento si articola in due giornate ricche di attività volte a coinvolgere cittadini di tutte le età e abilità. Le attività previste includono:

Sabato 22 febbraio dalle ore 10.30 alle 15.30

Saluti istituzionali Assessore allo Sport Municipio II Rosario Fabiano

Area Fontana di Piazza Mancini

Attività ludiche legate al basket per integrare la comunità con la pallacanestro, la Stella

Azzurra Roma e lo sport negli spazi pubblici.

4 postazioni di minibasket + Coni da allenamento e Luci BlazePod per allenamento e riabilitazione

Attività 1 prima stazione: Lavoro di base sul palleggio – zig e zag con coni e ostacoli diversi per svolgere il lavoro motorio;

Attività 2 seconda stazione: per imparare in modo divertente in un formato di gara con la

macchina da tiro;

Attività 3 terza stazione: giochi di pass work;

Attività 4 quarta stazione: navigazione in movimento con lavoro fisico ma approccio ludico

Le attività della mattinata saranno animate con musica e speakers dall’Associazione Culturale Bronks Legendz nata dalla volontà di quattro ragazzi romani di prendersi cura del proprio quartiere. Un progetto nato per la riqualificazione del campo da Basket all’interno del Parco Nicholas Green a Torrevecchia.Domenica 2 marzo dalle ore 10.30 alle 14.30

Saluti istituzionali Assessore allo Sport Municipio II Rosario Fabiano Arena Piazza Mancini

Fitness con Peppe Ricci Dottore in Scienze Motorie e Personal Trainere

Sport e disabilità – attività a cura della Cooperativa Sociale Oltre

Forum Sport e Ambiente a cura di Sistema Città

• Workshop: eventi e sostenibilità

• Laboratorio: crea un evento sostenibile

• Dibattito: testimonianze dei percorsi di crescita nel mondo dello sport

• Dibattito: sport e disabilità

• Dibattito: il valore aggiunto della formazione sportiva

Obiettivi del Progetto

• Valorizzazione del territorio: trasformare Piazza Mancini in un punto di riferimento

per lo sport e il benessere, migliorando la qualità della vita dei residenti.

• Promozione della salute: incentivare l'attività fisica e uno stile di vita sano tra la

popolazione.

• Sostenibilità: sviluppare e implementare pratiche sostenibili negli eventi sportivi,

sensibilizzando la comunità sull'importanza della protezione ambientale.

Collaborazioni e Partecipazione

La collaborazione tra enti pubblici e privati, come la Stella Azzurra Roma, Sistema Città Società Cooperativa di comunità e la Cooperativa Sociale Oltre, è fondamentale per il

successo dell'evento. Questo partenariato mira a coinvolgere la comunità in un progetto coeso e inclusivo, garantendo che le attività siano accessibili a tutti. "Piazza Mancini in Sport" rappresenta un'opportunità unica per esplorare nuovi modi di vivere la città attraverso lo sport e la sostenibilità, rafforzando il legame tra cittadinanza e territorio. Partecipare a queste giornate significa contribuire attivamente al benessere collettivo e alla crescita sostenibile della comunità.